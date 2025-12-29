Las celebraciones de fin de año suelen reunir a familias y amigos; sin embargo, también incrementan los riesgos de incendios en el hogar. El uso de luces decorativas, velas, conexiones eléctricas adicionales y, en algunos casos, fuegos artificiales, eleva la probabilidad de emergencias.

Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, solo durante las primeras horas del 2025 se registraron 75 incendios, mientras que hasta noviembre de 2025 se contabilizaron 8,881 incendios a nivel nacional.

Ante este panorama, La Positiva Seguros comparte cinco recomendaciones clave para reducir el riesgo de incendios y proteger a las familias durante estas fechas.

Cinco recomendaciones para evitar incendios en casa

Evitar el uso de pirotecnia: Los fuegos artificiales representan uno de los principales factores de riesgo en fin de año. Una chispa mal controlada puede provocar incendios en segundos, especialmente cerca de cortinas, árboles navideños o adornos inflamables. Si se utilizan, debe hacerse solo en espacios abiertos y autorizados, lejos de viviendas y bajo supervisión adulta. Revisar instalaciones eléctricas y decorativas: Antes de colocar luces navideñas o conectar equipos adicionales, es clave verificar que cables, enchufes y extensiones estén en buen estado. La sobrecarga de tomacorrientes y conexiones defectuosas puede generar cortocircuitos e incendios. Se recomienda desconectar las luces cuando no se esté en casa o durante la noche. Supervisar permanentemente las fuentes de calor: Velas y otros elementos que generan calor deben colocarse en superficies estables, lejos de materiales inflamables. No deben dejarse encendidos sin supervisión, sobre todo en hogares con niños o mascotas. Extremar cuidados en la cocina: Durante reuniones familiares, la cocina se convierte en una de las zonas de mayor riesgo. Dejar alimentos sin supervisión, usar varios artefactos a la vez o tener objetos inflamables cerca de la cocina puede desencadenar emergencias. Se recomienda no abandonar la cocina, mantener el área despejada y apagar correctamente los equipos tras su uso. Contar con medidas básicas de seguridad: Disponer de extintores operativos, detectores de humo y rutas de evacuación definidas permite actuar con rapidez ante un incendio. Además, contar con un seguro domiciliario ayuda a cubrir los daños ocasionados por incendios y otros riesgos como robos o desastres naturales, reduciendo el impacto económico y facilitando la recuperación del hogar.

Prevención para celebrar con tranquilidad

Desde La Positiva Seguros recuerdan que la prevención es la mejor herramienta para evitar tragedias durante las celebraciones. Pequeñas acciones pueden marcar la diferencia y permitir que las fiestas de fin de año se desarrollen de manera segura y sin contratiempos.