La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad formalizó la investigación preparatoria por la masacre de 13 trabajadores ocurrida en abril de 2025 en Pataz, La Libertad, en medio de disputas por el control de la minería ilegal.

El proceso se centra en Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, capturado en Colombia y sindicado como presunto autor intelectual de los homicidios, organización criminal, sicariato agravado y lavado de activos.

Las autoridades peruanas han solicitado su extradición activa desde Medellín, luego de que el Ejecutivo aprobara la ampliación del pedido formal, paso clave para llevar al principal investigado ante la justicia.

Cabe recordar que en mayo de 2025 se dictó 36 meses de prisión preventiva para “Cuchillo”.