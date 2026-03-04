La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) es investigada por la fuga de gas natural con deflagración registrada en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, en Cusco.

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención abrió una investigación preliminar por presuntos delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención (Segundo Despacho), con competencia en materia ambiental, inició investigación preliminar a la empresa Transportadoras de Gas del Perú S. A. (TGP) por los delitos de contaminación ambiental y atentado contra las… pic.twitter.com/Xw3Zh8879m — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 4, 2026

El Ministerio Público informó que el caso está a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de La Convención, con competencia en materia ambiental, y que ya se realizó una constatación en el asentamiento rural Saringabeni, donde ocurrió el incidente.

Las diligencias buscan esclarecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades de la empresa en relación con las condiciones de seguridad durante sus operaciones.

Asimismo, la fiscalía dispuso actuaciones urgentes con apoyo de la comisaría de Megantoni para recabar información en la zona afectada.

Estas acciones forman parte de la investigación preliminar destinada a establecer eventuales responsabilidades penales derivadas de la fuga de gas natural y la deflagración ocurrida en esta jurisdicción cusqueña.