El inicio del año es un momento determinante para empresas y trabajadores en el Perú, no solo por la planificación de nuevas metas, sino por la necesidad de revisar la formalidad laboral y el cumplimiento normativo ante el incremento de inspecciones.

Durante los primeros meses de cada año, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral intensifica sus acciones de control con el objetivo de promover la formalización y el respeto de los derechos laborales en todo el país.

Riesgos legales y ajustes internos en las empresas

Para muchas organizaciones, el arranque del 2026 implica realizar ajustes internos en contratación, planillas o gestión de personal. Si estos procesos no se gestionan adecuadamente, pueden derivar en sanciones administrativas o conflictos legales evitables.

En ese contexto, el Estudio Rodríguez Abogados & Asociados difundió una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer las relaciones laborales y reducir riesgos frente a eventuales fiscalizaciones.

Recomendaciones para los trabajadores

Los especialistas subrayan que los trabajadores también cumplen un rol activo en la defensa de sus derechos laborales.

Conocer sus derechos laborales: Informarse sobre el tipo de contrato, la remuneración, la jornada de trabajo y los beneficios sociales permite identificar posibles irregularidades.

Informarse sobre el tipo de contrato, la remuneración, la jornada de trabajo y los beneficios sociales permite identificar posibles irregularidades. Conservar documentación laboral: Contratos, boletas de pago y comunicaciones internas constituyen un respaldo fundamental ante cualquier inspección o reclamo.

Recomendaciones para las empresas

Desde la perspectiva empresarial, la prevención es clave para evitar observaciones de la autoridad inspectiva.

Revisión de contratos y planillas: Verificar que todos los trabajadores estén correctamente registrados en la planilla electrónica y que el contrato refleje la realidad del vínculo laboral.

Verificar que todos los trabajadores estén correctamente registrados en la planilla electrónica y que el contrato refleje la realidad del vínculo laboral. Cumplimiento de beneficios sociales: Asegurar el correcto depósito de la CTS, el otorgamiento de vacaciones y el pago adecuado de gratificaciones, rubros frecuentemente fiscalizados.

Asegurar el correcto depósito de la CTS, el otorgamiento de vacaciones y el pago adecuado de gratificaciones, rubros frecuentemente fiscalizados. Seguridad y salud en el trabajo: Cumplir con las obligaciones en esta materia protege al personal y constituye una prioridad para SUNAFIL.

Cumplir con las obligaciones en esta materia protege al personal y constituye una prioridad para SUNAFIL. Capacitación del área de RR.HH.: Contar con personal actualizado en normativa laboral facilita responder oportunamente a requerimientos y corregir prácticas antes de una inspección.

Un inicio de año clave para la formalidad laboral

El comienzo del 2026 representa una oportunidad para fortalecer la cultura de cumplimiento, mejorar la confianza entre empleadores y trabajadores y reducir contingencias legales en el entorno laboral peruano.

Especialistas coinciden en que la prevención y la información son las mejores herramientas frente a un escenario de fiscalización laboral intensificada.