S u historia en los negocios comenzó cuando tenía quince años, estaba en el colegio y quería salir de fiesta junto a sus amigos, pero su familia atravesaba un momento económico difícil y no quería pedir dinero a sus padres. Se le presentó la oportunidad de vender entradas a cambio de una gratis para él y no paró hasta lograr tener 35 promotores a su cargo y hacer listas en las mejores discotecas de Asia.

“Así conocí al dueño de la discoteca Noctambul, que en su momento paraba vacía. Él tenía un restaurante tipo cevichería, pero no iba mucha gente. Entonces, le propuse hacer un bufet de sushi a la mesa y la llamamos barra libre de makis. Allí, en Oceanika, es donde funciona por primera vez el concepto de barra libre de makis. F ue un súper éxito”, dice el empresario.

Después de ese gran éxito es cuando decide emprender Roll-Star Suhi Bar?

Después trabajó durante cinco años para Oceanika como gerente de Marketing. A los 25 años, ya en otro trabajo, lamentablemente mi papá fallece de un infarto y dejó una deuda hipotecaría muy grande. No nos iba a alcanzar a mi mamá ya mi hermano pagarla con nuestros trabajos usados, así que vendí mi auto, mi moto y pedí un préstamo para comprar el traspaso de un negocio en La Molina, cerca de la San Ignacio donde estudiaba en ese momento.

¿Así inicias tu primer emprendimiento en el rubro de restaurantes?

Motivado por una desgracia familiar, de perder a mi padre, es que yo me lanzo a la piscina en el rubro de los restaurantes. Y hoy por hoy, es el más exitoso y el número uno en ventas por aplicativos. Ahora, mi mamá es una de mis principales proveedores junto a mi hermano, y viven más tranquilos.

Se dice que ha creado hasta 23 marcas.

Así es, ese me permitió crear otros emprendimientos. He tenido un gimnasio en La Encalada, cuatro marcas de ropa, helados y varios negocios más. No en todos me ha ido bien, he quebrado en unos, me han estafado en otros, pero he ido aprendiendo que es lo que funciona y no funciona.

¿Cómo lograste tener éxito con tus marcas actuales?

No hay fórmula secreta y tampoco hay una varita mágica. Pero sí creo que tú puedes hacer que tu posibilidad de fracaso se reduzca a un mínimo posible. Realiza un estudio de mercado real, no con tu familia y amigos, sino con la gente de la zona que le compra a tu competencia directa. No hay una fórmula, pero si haces los pasos correctos para tener un buen producto y un buen servicio, respaldado por una buena marca y tú supervisando, en menos de lo que te des cuenta va a funcionar.

Se puede decir entonces, que emprender es tu pasión.

En el día a día me gusta crear estas campañas de marketing medio locas para algunas marcas que tengo como Fucking Guys. Irrumpen de lo convencional a lo que estamos acostumbrados y creo que las transmito muy bien en Instagram. Me encanta el Marketing y la Publicidad, pero mi hobbie y pasión es correr autos. Muchas veces escucho a los emprendedores decir que emprender es su pasión y yo les diría que se hagan responsables de lo que dicen.

¿Existe una relación entre lo que te gusta hacer con el Marketing y tu pasión por los autos?

De todas maneras, se asemeja con el tema de los negocios por el espíritu de competitividad que hay. Tienes que seguir más rápido, adelante y dejar atrás al resto con las herramientas que tienes. En el día a día hay mucha competitividad. Entonces, en un emprendimiento y con los autos se tiene que manejar bien los recursos y ser eficientes.

Francisco Sierralta

Empresario. Estudio Comunicaciones y Marketing. Su hobby y pasión es correr autos en La Chutana. Fue el piloto con más triunfos en el campeonato Trackday 2022. Actualmente es fundador de las marcas Roll-Star Suchi Bar, Fucking Guys y Jacks Urban Pizza.