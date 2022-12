Luego de que la presidenta Dina Boluarte conversó con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) para que se investiguen las muertes ocurridas en las protestas, el Fuero Militar Policial (FMP) aseguró en un comunicado que es un órgano constitucionalmente autónomo y que “no juzga delitos comunes previstos en el Código Penal”.

“El Fuero Militar Policial es un órgano constitucionalmente autónomo y en el ejercicio de sus funciones investiga y sanciona los delitos de función cometidos por el personal militar y policial en situación de actividad, conforme lo previsto en el Código Penal Militar Policial y según lo establece la Constitución”, señala el comunicado.

También precisa que el delito de función es toda conducta ilícita cometida por un militar y policía en actividad, que atente contra los bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o PNP. Sin embargo, “el Fuero Militar Policial no juzga delitos comunes, previstos en el Código Penal Común, tampoco civiles y a militares y policías en situación de retiro”.

“Ante los hechos ocurridos en las diversas regiones del país como consecuencia de las manifestaciones sociales, la Fiscalía Militar Policial en el ejercicio de sus funciones, llevará a cabo las investigaciones pertinentes contra los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que resulten responsables de delitos de función”, añade el pronunciamiento.

¿Qué dijo Dina Boluarte?

“La Fiscalía ya ha intervenido. Están haciendo las investigaciones pertinentes. Me he reunido con el jefe del Comando Fuerzas Armadas, con quien también hemos conversado para que se pueda investigar en el fuero militar. Yo creo que ninguna muerte es aceptada y, por cierto, me duele la muerte de las personas por esta violencia. Todas aquellas muertes tienen que ser investigadas”, indicó en entrevista con Cuarto Poder.

Dina Boluarte también dijo que la Policía Nacional del Perú (PNP) es el primer anillo de contención frente a las protestas y que no hay uso de armas, excepto bombas lacrimógenas.

“La orden fue de bombas lacrimógenas y que ni siquiera usen perdigones de goma, que están autorizados por ley, en el entendido de que esas marchas iniciadas en Andahuaylas se iban a controlar de manera pacífica”, subrayó la mandataria.