El Gobierno inició el despliegue de las Fuerzas Armadas en los exteriores de penales considerados de alta peligrosidad y comprendidos en el estado de emergencia. La medida se ejecuta en coordinación con la Policía Nacional para reforzar el control frente al crimen organizado.

El operativo comprende los alrededores de los penales El Milagro, Ancón I y Miguel Castro Castro, ubicados en Trujillo, Ancón y San Juan de Lurigancho. Los militares apoyarán a la PNP en labores de control, patrullaje y vigilancia externa.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, supervisó las acciones en El Milagro y verificó la coordinación entre el Ejército y la Policía. En Lima, la Marina desplegó vehículos portatropa y unidades blindadas ligeras en Ancón I, mientras el Ejército tomó posiciones alrededor de Miguel Castro Castro.

➡️ El sector Defensa desplegó efectivos del Ejército y la Marina en los exteriores de los penales Trujillo Varones “El Milagro”, Ancón I y Miguel Castro Castro, en apoyo a la PNP y dentro de sus competencias.



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Perímetro de 200 metros

La medida se aplica mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, que permite a las Fuerzas Armadas apoyar a la PNP en la seguridad exterior de los establecimientos. El área de intervención comprende un radio de hasta 200 metros alrededor de los penales.

El objetivo es impedir que objetos prohibidos sean arrojados hacia los pabellones y controlar el tránsito en las inmediaciones. Además, se busca dificultar posibles coordinaciones ilícitas entre personas del exterior y quienes se encuentran dentro de los recintos.

El Ministerio de Defensa también trasladó equipos tecnológicos al penal El Milagro para reforzar las inspecciones. Entre ellos figuran sistemas de ondas milimétricas, detectores de metales y escáneres de rayos X para revisar paquetes, equipajes y encomiendas.

Las operaciones en Lima fueron supervisadas por el viceministro de Recursos para la Defensa, Darwin Eufracio. El despliegue continuará bajo las condiciones establecidas en la declaratoria de emergencia y en coordinación con la Policía Nacional.