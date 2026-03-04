El Ministerio de Salud (Minsa) informó que 35 personas fueron atendidas tras la fuga de gas en la planta de Megantoni, en Cusco. Según el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas, los pacientes presentaron principalmente dolor ocular, vómitos, ardor en la piel y síntomas de ansiedad.

Hasta el momento, se indicó que no se han reportado casos graves, pero los establecimientos de salud de la región permanecen en alerta.

El sector desplegó inicialmente una brigada de seis profesionales y luego reforzó la atención con 18 adicionales, además de una brigada móvil con nueve especialistas en dermatología, oftalmología, medicina interna y pediatría.

Se precisa que estos equipos permanecerán durante la semana en comunidades como Quitaparay para evaluar a la población y determinar si algún paciente requiere traslado a centros de mayor complejidad, incluso en Lima.

Paralelamente, el Minsa coordina el monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo, priorizando la medición ambiental diez días después del evento para determinar posibles impactos en la salud.

El incidente, originado por una fuga de gas natural con deflagración, también es investigado por la Fiscalía Penal Corporativa de La Convención, que abrió una indagación preliminar contra Transportadora de Gas del Perú por presuntos delitos de contaminación ambiental y afectación a la seguridad y salud en el trabajo.

Estas acciones forman parte de la investigación preliminar destinada a establecer eventuales responsabilidades penales derivadas de la fuga de gas natural y la deflagración ocurrida en dicha jurisdicción cusqueña.