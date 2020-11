El precandidato presidencial George Forsyth se sumó a las marchas contra el gobierno de Manuel Merino en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y expresó su indignación contra los políticos que se encuentran en el poder.

“Tengo la inmensa fortuna de encontrarme acá y me suma a esta gran lucha porque, vuelvo a decirlo, no podemos permitir que vayan a tomar el control sobre estos temas fundamentales que son importantísimos para el crecimiento de toda la población”, expresó.

“Mientras se están peleando, acá se están necesitando hospitales, educación, pero nunca van a llegar porque están años peleando por el poder. Esto ya es ridículo, se tiene que largar esta generación de políticos ”, agregó.

George Forsyth

George Forsyth: “He vivido como alcalde los cambios de ministerios, esta inestabilidad no permite el desarrollo”

George Forsyth, precandidato presidencial por Restauración Nacional, indicó que la vacancia por “permanente incapacidad moral” del presidente Martín Vizcarra aprobada por el Congreso este lunes generará gran inestabilidad en el país.

En diálogo con RPP, Forsyth sostuvo que los congresistas votaron a favor de la vacancia pensando en intereses personales y no en los peruanos. Pese a esto, consideró necesario que se convoque a los nuevos ministros para que no se genere más inestabilidad.

“Es terrible lo que se ha hecho, esperemos de una vez que se convoque a los ministros y se empiece a trabajar, porque yo he vivido como alcalde los cambios de ministerios, esta inestabilidad no permite el desarrollo y los planes se quedan parados y va a afectar mucho. No están pensando en la población, de nuevo el Estado da la espalda a la población, están pensando en sus intereses personales”, comentó Forsyth.

