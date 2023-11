El gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay Valderrama, ratificó que cerrarán el año con la ejecución del 75% de su presupuesto designado para obras, y ya no con el 90% anunciado a inicios de año por el gobernador César Acuña Peralta. El funcionario de confianza precisó que, sin embargo, para el 2024 esperan llegar a esta meta, pues se han previsto ajustes en gerencias clave de la Región.

Los ajustes

“El gobernador está muy preocupado en gastar lo más que se pueda este año y preocupados también en las acciones por el fenómeno El Niño. Las evaluaciones son constantes, pero, dentro de lo que considera el gobernador, acá no se trata de hacer cambios radicales, sacar a todos los gerentes y subgerentes o al 50% de los gerentes. Considero que se pueden hacer algunos ajustes”, declaró.

En ese sentido, anunció que, definitivamente, los ajustes se harán en áreas clave.

“Las gerencias de mayor relevancia, aclarando que no quiero decir que las demás no sean importantes, pero son las que siempre tienen que ver con el ciclo presupuestal, son las de Contrataciones, Infraestructura, Presupuesto, Salud, Educación, Chavimochic y Agricultura. Por ahí pasan los ajustes, pero todas las gerencias están en evaluación, no solo por fin de año, sino en cualquier momento”, sostuvo.

Namay indicó que se completarán transferencias a seis municipalidades por S/45 millones, también ejecutarán fichas de intervención por El Niño, pagos por maquinaria y otras valorizaciones. Con ello, añadió que la ejecución, finalmente alcanzará el 75%.

Reacción

El consejero regional por la provincia de Pataz, Frank Solórzano Rojas, indicó que la bancada de Trabajo más Trabajo le planteará a Martín Namay hacer un balance de los logros de los gerentes de la Región. Según indicó, se tendrá que presentar en la próxima sesión de consejo ordinaria. “La bancada de Trabajo más Trabajo evalúa el desempeño de los gerentes, sobre todo los que están a cargo del manejo del presupuesto. En la sesión de este martes vamos a pedir las explicaciones del caso”, sostuvo. Para Solórzano, los cambios se deberían ejecutar en Educación, Salud, Infraestructura y Presupuesto.

“El primero que debe ser evaluado es Martín Namay. Si planteamos cambios y ejecutar más recursos para el próximo año, deben ser cambiados los gerentes a cargo de Educación, Salud, Infraestructura y Presupuesto. Estamos muy mal en ejecución presupuestal”, enfatizó la autoridad regional.