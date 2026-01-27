En un contexto donde el costo del combustible impacta cada vez más en la economía familiar, el GLP vehicular se posiciona como una opción que genera ahorro desde el primer llenado. Así lo señalaron especialistas del sector energético durante el VIII Congreso Nacional de Grifos y Estaciones de Servicio, realizado en Lima.

Expertos de Solgas indicaron que el uso de GLP puede representar un ahorro de hasta 50% frente a la gasolina y alrededor de 30% en comparación con el diésel, dependiendo del tipo de vehículo y del kilometraje diario.

Crece el uso de GLP en el parque automotor

Este beneficio económico ha impulsado la adopción del GLP a nivel nacional. Actualmente, más de 650 mil vehículos en el Perú operan con este combustible, lo que equivale a casi el 20% del parque automotor, principalmente en autos particulares, taxis y transporte urbano.

Además, el 35% del consumo total de GLP en el país se destina al uso vehicular, respaldado por una red de más de 1,600 estaciones de servicio a nivel nacional.

Menor costo y menos desgaste del motor

Uno de los principales atractivos del GLP vehicular es su menor precio frente a los combustibles tradicionales. Para conductores que recorren largas distancias diariamente, este diferencial se traduce en un ahorro mensual significativo, permitiendo destinar recursos a mantenimiento u otros gastos operativos.

Asimismo, el GLP genera una combustión más limpia, lo que reduce la acumulación de residuos en el motor. Esto se refleja en menor desgaste de las piezas internas, menos fallas mecánicas y una mayor vida útil del vehículo, según explicaron los especialistas.

Reducción de emisiones contaminantes

Desde el punto de vista ambiental, el GLP vehicular también ofrece ventajas. Este combustible permite reducir hasta en 68% las emisiones de óxido de nitrógeno y cerca de 15% las de dióxido de carbono, en comparación con la gasolina y el diésel.

En ciudades con alta congestión vehicular, como Lima, su uso contribuye a mejorar la calidad del aire y a disminuir el impacto ambiental del transporte urbano.

“En un contexto de alto costo de vida y necesidad de opciones más sostenibles, el GLP representa una alternativa real para miles de peruanos. Combina ahorro, disponibilidad y menor impacto ambiental”, señaló Alessandra Dentone, directora comercial de Solgas.

Recomendaciones antes de convertir un vehículo

Los especialistas recordaron que, antes de optar por el GLP, es fundamental:

Realizar la conversión solo en talleres autorizados y certificados .

. Verificar que el sistema esté homologado y cuente con garantía .

. Cumplir con las revisiones técnicas correspondientes.

Estas medidas garantizan un ahorro real y una operación segura del vehículo.