La investigación por la tenencia y procedencia de relojes Rolex ha traspasado Palacio de Gobierno, y tras la investigación a la que está sujeta la presidenta de la República, Dona Boluarte, ahora el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, también se halla indagado por la Fiscalía y la Policía en Cusco.

Es así que el último jueves, Salcedo Álvarez, llegó hasta las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Cusco, a fin de ponerse a derecho en medio de la investigación que se le sigue, al ser descubierto utilizando relojes de alta gama que no habrían sido declarados.

El también presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, llegó a golpe de las 10:00 horas y no prestó declaraciones a su ingreso. A la salida señaló que había entregado a las autoridades sus dos relojes Rolex, aclarando de nuevo en que estos son una ‘imitación’ y que los habría recibido como obsequio en su cumpleaños.

“Me han obsequiado estos Rolex pero no son originales, son imitaciones y hoy en los plazos establecidos acabo de hacer entrega de dichos bienes para que se proceda con las diligencias que correspondan. Deslindo la tenencia de Rolex originales, uno por la gama y otro porque tienen que ser declarados ante la Contraloría . Estoy dispuesto como corresponde (a las indagaciones), no necesito que me rompan la puerta para deslindar con actos de corrupción”, citó.

Sobre un tercer Rolex que le fue visto en la ciudad de Ayacucho, en una visita protocolar junto a la presidenta Dina Boluarte, terminó por aceptar que ese reloj si sería original y que se lo había prestado el gobernador regional del lugar, Wilfredo Oscorima

“Me lo facilitó porque me vio con la muñeca vacía y accedí sin imaginar que era un Rolex, sin pensar que las cámaras iban a enfocar mi muñeca (...) Ha sido un error mío haber accedido a ponerme en la muñeca un reloj del gobernador Oscorima, hoy pido disculpas a la población por estos actos banales que no representan aquello para lo que nos han elegido ”, acotó.

Finalmente insistió en que él no cuenta con ningún reloj Rolex original, solo relojes marca Casio que sí los adquirió en tienda y que cuenta con las boletas correspondientes.

Sobre las personas que le habrían regalado los Rolex imitación, se animó a revelar los nombres, a segurando que fueron las personas identificadas como: Jady Benavente yFredy Salas, de quienes dijo “no tienen nada que ver con el Gobierno Regional de Cusco”.