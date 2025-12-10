El Gobierno expresó su saludo y reconocimiento a María Corina Machado, líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, cuya ceremonia de entrega está programada para este miércoles 10 de diciembre en Oslo, Noruega.

Mediante un comunicado, el presidente José Jerí señaló que este reconocimiento destaca el sólido compromiso de María Corina Machado como “defensora de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales” en Venezuela.

En ese sentido, resaltó su “esfuerzo y compromiso”, que hicieron posible “la elección democrática del legítimo presidente” Edmundo Gonzáles Urrutia.

“El Perú comparte plenamente los valores que inspiran su incansable labor en favor de la libertad”, señala la carta enviada por el mandatario, quien subrayó que el ejemplo de la líder opositora venezolana “constituye una fuente de inspiración para todos aquellos que creen en el poder del diálogo, la justicia y la voluntad popular como pilares de una convivencia pacífica y de un futuro democrático en la región”, se lee en el comunicado.

Asimismo, Jerí manifestó “el gran aprecio del pueblo peruano” hacia Machado y afirmó que el país la acompaña “con esperanza y respeto” en su lucha por construir “una Venezuela libre, democrática y en paz”.

“Con mis mejores deseos de éxito en esta noble tarea, le reitero los sentimientos de mi más alta estima y consideración personal”, finalizó el mensaje del mandatario.