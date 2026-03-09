El Gobierno peruano anunció que el suministro de gas natural se incrementará a 80 millones de pies cúbicos por día durante el periodo de racionamiento de 14 días provocado por la fuga y deflagración en el ducto del Yacimiento de Camisea, ubicado en la región Cusco.

La información fue confirmada por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, quien supervisó las labores de reparación del ducto junto a otros ministros.

Los trabajos están a cargo de la empresa Transportadora de Gas del Perú, responsable de la operación del sistema de transporte de gas natural desde Camisea.

Mayor suministro para abastecer Lima, Callao e Ica

Durante su visita a la zona del incidente, Miralles señaló que el incremento permitirá mejorar la disponibilidad del recurso en las ciudades de Lima, Callao e Ica.

La funcionaria explicó que el volumen disponible pasará de 70 millones a 80 millones de pies cúbicos diarios, lo que contribuirá a atender la demanda durante el periodo de emergencia energética.

“Estaríamos no solo cumpliendo el cronograma, sino adicional a los 70 millones de pies cúbicos de gas con el que se contaba, estaría aumentando a 80 millones de pies cúbicos por día”, declaró.

Impacto en el transporte y consumo de gas

El aumento del suministro también permitirá abastecer parcialmente a los taxistas que utilizan gas natural vehicular (GNV) en Lima, Callao e Ica.

Durante los primeros días del racionamiento, este sector quedó temporalmente excluido del suministro, debido a que el Gobierno priorizó el consumo residencial y el transporte público masivo.

Con el nuevo volumen de gas disponible, se busca reducir el impacto económico en los conductores que dependen de este combustible para sus actividades diarias.

Gobierno supervisa reparación del ducto

La presidenta del Consejo de Ministros indicó que durante la inspección pudo comprobar que ya se encuentran en la zona los equipos técnicos y el personal necesario para completar la reparación del ducto.

La infraestructura dañada se ubica en una zona amazónica de difícil acceso, lo que ha complicado las labores de intervención.

“Nuestra prioridad es restituir el servicio”, afirmó Miralles, quien señaló que las medidas de ahorro de gas son necesarias para evitar especulación o restricciones adicionales en el suministro.

Medidas adoptadas por la crisis energética

Ante la emergencia, el Gobierno dispuso teletrabajo en el sector público y recomendó la misma medida para el sector privado en Lima y Callao.

Asimismo, se implementaron clases remotas en colegios, institutos y universidades, con el objetivo de reducir los desplazamientos y el consumo energético en la capital.

Estas decisiones han generado críticas de algunos sectores, entre ellos asociaciones de colegios privados y gremios empresariales, que advierten posibles impactos en la educación y en la actividad productiva.