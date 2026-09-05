El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en cinco penales de alta peligrosidad del país, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad y el control penitenciario. La medida alcanza a los establecimientos de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones, ubicados en Tacna, Pasco, Lima y La Libertad.

#PCMInforma | ¡Se acabó la impunidad del crimen organizado desde los penales!



El Gobierno refuerza el control y la seguridad en los establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad para prevenir y combatir delitos como la extorsión, el sicariato y el tráfico ilícito de… pic.twitter.com/ffr4hsq769 — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) September 5, 2026





Restricciones durante la emergencia

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM y comprende el perímetro exterior de los establecimientos hasta un radio de 200 metros. Durante este periodo quedan suspendidos constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal dentro de la zona establecida.

La declaratoria busca fortalecer las acciones de vigilancia y control en los alrededores de los centros penitenciarios. El Gobierno sustenta la decisión en la necesidad de hacer frente a las organizaciones criminales que operan desde las cárceles y reforzar la seguridad ciudadana.

La medida tendrá una vigencia de dos meses y estará circunscrita a las zonas señaladas en la norma. Las autoridades correspondientes deberán ejecutar las acciones de control durante el periodo establecido.