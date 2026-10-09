El Gobierno del Perú expresó su solidaridad con Panamá luego de los sismos registrados este viernes 9 de octubre, que ocasionaron daños en viviendas, iglesias y carreteras destinadas al transporte público. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó su apoyo a las personas afectadas y señaló que mantiene el seguimiento de la situación para atender posibles necesidades de los ciudadanos peruanos que se encuentran en ese país.

Mediante un pronunciamiento, la Cancillería peruana manifestó sus condolencias y deseos de recuperación para las personas y localidades perjudicadas por los sismos. El comunicado oficial incluyó el siguiente mensaje.

“En estos momentos difíciles, el Perú formula sus sentidos votos por la pronta recuperación de las personas y zonas afectadas”, se lee en el pronunciamiento.

El Gobierno del Perú expresa su solidaridad al pueblo y al Gobierno de la República de Panamá, a consecuencia del fuerte sismo ocurrido en la fecha en ese hermano país. En estos momentos difíciles, el Perú formula sus sentidos votos por la pronta recuperación de las personas y zonas afectadas. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 9, 2026

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que continúa atento a la evolución de los acontecimientos y a cualquier solicitud de asistencia que puedan presentar los peruanos en Panamá. Para atender situaciones de emergencia, puso a disposición los canales de contacto del Consulado General del Perú en ese país.

Los ciudadanos pueden comunicarse al número +507 6866 2294 o escribir al correo electrónico info@conperpanama.com.

Aunque no se informaron fallecidos, los movimientos sísmicos causaron daños en distintas infraestructuras, entre ellas viviendas, iglesias y vías empleadas para el transporte público.