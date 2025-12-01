El Gobierno emitió un Decreto Supremo en cumplimiento de la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto 2025, que ordena incrementos salariales para los docentes en dos etapas: marzo y noviembre.

En su artículo 1, la norma fija la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) por hora de la Primera Escala Magisterial en S/ 116,69, referencia para el cálculo en las demás escalas.

Con este ajuste, los docentes perciben actualmente entre S/ 3500 y S/ 7351 por jornadas de 30 horas, y entre S/ 4667 y S/ 9801 por jornadas de 40 horas, según el Ministerio de Educación (Minedu).

Nuevos montos para docentes contratados

El Decreto Supremo también establece la nueva remuneración mensual para profesores contratados, según modalidad, nivel y jornada de trabajo (30 horas):

EBR Inicial / Primaria / Secundaria: S/ 3500,70

S/ 3500,70 EBE Inicial / Primaria: S/ 3500,70

S/ 3500,70 EBA Inicial–Intermedio / Avanzado: S/ 3500,70

S/ 3500,70 ETP Básico y Medio: S/ 3500,70

Además, se fija una remuneración de S/ 4667,60 para docentes contratados que laboran como coordinadores del Pronoei, Docente Coordinador ONDEC u ODEC.

Asignaciones por jornada adicional para cargos directivos

La norma incrementa la asignación por jornada de trabajo adicional para profesores encargados de cargos directivos, jerárquicos o especialistas en educación.

Instituciones multigrado o polidocentes (30 horas):

Octava escala: S/ 2450,49

Sétima: S/ 2217,11

Sexta: S/ 2042,08

Quinta: S/ 1750,35

Cuarta: S/ 1516,97

Tercera: S/ 1400,28

Segunda: S/ 1283,59

Primera: S/ 1166,90

Instituciones unidocentes (30 horas):

Los montos son los mismos que en las instituciones multigrado.

El financiamiento proviene de los recursos previstos en el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440.El Ministerio de Economía y Finanzas actualizará los nuevos montos en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos (AIRHSP).

Más de 426 mil docentes beneficiados

Según el Minedu, más de 426 mil docentes de todo el país ya recibieron el segundo tramo de incrementos, cumpliendo el compromiso de revalorizar la labor docente y fortalecer la Carrera Pública Magisterial.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, destacó que este aumento salarial es “un reconocimiento a su esfuerzo” y un avance en las políticas de revalorización del magisterio.

“Este aumento salarial es un reconocimiento a su esfuerzo y un paso firme en la revalorización de su trabajo en todo el territorio nacional”, subrayó.

El titular precisó que el segundo tramo representa un avance importante para mejorar la estabilidad económica del magisterio y avanzar hacia una educación pública de calidad.