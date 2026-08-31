El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley para crear el distrito de Tuyankuwas, una nueva jurisdicción ubicada en la provincia de Bagua, departamento de Amazonas. La propuesta contempla un territorio que actualmente pertenece al distrito de Imaza y que limita con Ecuador, Condorcanqui, Cajamarca y la jurisdicción de Imaza.

La iniciativa fue suscrita por la presidenta Keiko Fujimori Higuchi y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde. De acuerdo con el proyecto, la capital de la nueva jurisdicción sería el centro poblado de Wayampiak.

¿Qué plantea el proyecto?

La propuesta establece que Tuyankuwas tendría límites con territorio ecuatoriano, la provincia de Condorcanqui, el distrito de Imaza y el departamento de Cajamarca. Mientras se elijan e instalen sus nuevas autoridades, la Municipalidad Provincial de Bagua asumiría temporalmente la administración de los recursos y la prestación de los servicios públicos.

La creación de esta jurisdicción fue declarada de interés nacional mediante el Decreto Supremo 088-2026-PCM. El Ejecutivo sostiene que la medida responde a las condiciones que enfrenta la población asentada en esta zona de frontera.

Advierten problemas en zona fronteriza

El territorio que se busca separar de Imaza se encuentra entre las áreas de frontera Huarango-San José de Lourdes y Comaina. El proyecto señala que ambos sectores presentan limitada presencia de instituciones estatales, aislamiento de sus habitantes y problemas relacionados con actividades ilegales y deterioro ambiental.

El documento también describe las dificultades derivadas de la ubicación fronteriza con Ecuador y la presencia insuficiente del Estado en el área. Esta situación, según la iniciativa, ha favorecido la expansión de actividades vinculadas al crimen organizado y la generación de economías ilegales.

El proyecto identifica entre estas actividades al narcotráfico, la tala ilegal y otros delitos ambientales. El Ejecutivo sostiene que estas situaciones afectan tanto la seguridad de los habitantes como las condiciones para el desarrollo de la población fronteriza.

La propuesta legislativa se encuentra en la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría de la Cámara de Diputados. Este grupo parlamentario deberá analizar el proyecto antes de que continúe su trámite para su eventual debate y votación.

De aprobarse la iniciativa, Tuyankuwas pasaría a contar con una administración distrital propia una vez que se elijan e instalen sus autoridades. Hasta entonces, la Municipalidad Provincial de Bagua mantendría las funciones previstas de manera transitoria.