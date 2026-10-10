Gobierno propone poner fin al Reinfo este 31 de diciembre.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) está socializando el nuevo Proyecto de Ley (PL) MAPE con diferentes organizaciones porque busca una rápida formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales, señaló su titular, Guillermo Shinno.

Fue al presentar detalles del PL, que pondría fin al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), porque haría más fácil y sencillo que los interesados en formalizarse lo hagan en menor tiempo.

Precisó que el Minem está finalizando los detalles del PL para que este 15 de octubre se envíe al Congreso, en búsqueda de su aprobación, considerando que la vigencia del Reinfo termina este 31 de diciembre.

Shinno dijo que 31,560 mineros informales que se están formalizando vía el Reinfo, podrán seguir con el proceso, el mismo que terminaría el 31 de diciembre del 2028.

Pero, quienes no se registraron en el Reinfo, tendrán que hacerlo bajo el régimen regular, es decir, obteniendo todos los permisos, títulos y licencias.

Congreso

El titular del Minem también fue claro al señalar que conseguir la aprobación del Congreso no será nada fácil porque tiene voces que están a favor de prorrogar el Reinfo.

También señaló que en una segunda etapa de formalización minera, su cartera prevé trabajar de la mano con organismos de fiscalización como el Osinergmin, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para facilitar la trazabilidad del mineral que se procesa en las decenas de plantas de tratamiento que hay en el país.

Shinno dijo que hay grupos de empresas que son dueños de esas plantas, que deberán facilitar el control oportuno del mineral que procesan.