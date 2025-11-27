Las primeras semanas de diciembre llegan con dos feriados nacionales consecutivos: el 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción y el 9 de diciembre por la Batalla de Ayacucho. Esto ha generado la duda entre muchos trabajadores sobre si el descanso podría extenderse desde el viernes 5 de diciembre, convirtiendo el fin de semana en un feriado largo.

¿Se adelanta el feriado largo al viernes 5 de diciembre?

De acuerdo con el calendario oficial de feriados en Perú, establecido por la Ley N.º 31381, los días de descanso confirmados son únicamente el 8, 9 y 25 de diciembre. En ese marco, los trabajadores —especialmente del sector público— podrán aprovechar un período de descanso que va del sábado 6 al martes 9 de diciembre, según la distribución del calendario de este año.

Sin embargo, hasta el momento el Gobierno no ha declarado el viernes 5 de diciembre como día no laborable, por lo que esa fecha se mantiene como jornada laboral regular.

El Congreso evalúa cambios sobre días no laborables

En paralelo, el Congreso de la República aprobó en primera votación el dictamen del Proyecto de Ley 4610/2022-CR, que propone que los sábados sean considerados días no laborables compensables para trabajadores del sector público y privado cuya confesión religiosa establezca ese día como jornada de descanso.

Esta propuesta indica que quienes se acojan al beneficio deberán compensar las horas no laboradas en un plazo de 10 días o en la oportunidad que disponga la entidad pública o privada, según sus necesidades operativas.

No hay cambios oficiales para el viernes 5

Aunque diciembre suele ser un mes con alta demanda turística y de viajes internos, el Ejecutivo no ha emitido ninguna norma que extienda el feriado largo hacia el viernes 5. Por ello, las actividades laborales para esa fecha continúan con normalidad, salvo nueva disposición oficial.