La familia de Sheylla Gutiérrez, joven peruana asesinada en California (EE. UU.), exige acciones inmediatas de las autoridades peruanas. A través de RPP, su hermana, Jessy Gutiérrez, pidió al Ministerio del Interior (Mininter) que, mediante la Policía Nacional, se ubique y se mantenga bajo vigilancia a Jossimar Cabrera, esposo de la víctima y principal sospechoso del crimen.

“La evidencia está. Por eso pido al ministro del Interior que nos apoye, que envíe inteligencia y que sepamos cuál es el paradero de Jossimar Cabrera”, manifestó Jessy, quien expresó temor por la seguridad de los hijos de la pareja. La familia teme que Cabrera pueda raptar a los menores, mientras se resuelve su situación legal.

Espera de orden de captura en EE. UU.

La hermana de la víctima explicó que están a la espera de que las autoridades estadounidenses emitan una orden de captura para que Cabrera pueda ser interrogado en California. “Esperemos que en plena investigación no se escape del país”, advirtió.

Repatriación del cuerpo

Jessy también pidió a la Cancillería peruana agilizar los trámites de repatriación del cuerpo de Sheylla, para darle cristiana sepultura en el Perú. “Normalmente estos trámites demoran, pero esperamos que el cónsul en Estados Unidos nos apoye para que llegue cuanto antes”, señaló.

Avances de la investigación

Según contó la familia, la forense del caso confirmó que las cortinas que envolvían el cadáver son las mismas que aparecen en un video difundido en redes sociales, donde se ve a Cabrera arrastrando lo que sería un cuerpo. Además, Sheylla fue hallada “a los pies de una montaña encapsulada”, lo que evidencia la crueldad del crimen.

La familia insiste en que el Estado peruano intervenga con urgencia para proteger a los menores y garantizar que el principal sospechoso no quede impune.