Diversos cuestionamientos se han presentado sobre la promoción de un “agua arracimada”. El flamante titular de Salud, Hernán Condori Manchado, aclaró el último miércoles que este producto está patentado y tiene permiso de la Digemid, la Digesa y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Sin embargo, esto ha sido desmentido.

Según la web de NHT Global, empresa que elabora Cluster X2, este producto “es un agua purificada que ha sido elevada a un alto nivel de poder electromagnético”, y aclara que “estas declaraciones no han sido evaluadas” por la FDA. Además, no tiene autorización de la Digemid. Tan solo tiene el registro sanitario de la Digesa como alimento, más no como suplemento ni medicamento.

¿QUÉ ES EL AGUA ARRACIMADA?

Pero, ¿qué es el agua arracimada? Según detalla Condori en un video en redes sociales, “es un agua con sus moléculas ordenadas, como un hexágono”. Además, señala que nosotros nacemos con esta y conforme van pasando los años, la vamos perdiendo.

Explica que esta pérdida es la “causante de una serie de trastornos metabólicos” que “generan enfermedades”. Por lo que recomienda consumir el Cluster X2 ya que puede solucionar dichos problemas ingiriéndolo durante todo el día. Para ello solo debes diluir una tapita de agua arracimada en un litro de agua de manantial.

De acuerdo al sitio web Cannabis Vida Perú, el Cluster X2 tendría un costo de S/ 300 por un contenido de 118 ml. Se detalla que “previene la deshidratación celular, recupera los niveles de hidratación perdida por el envejecimiento. Además, ayuda a eliminar los desechos celular y toxinas de las células, y facilita el transporte de los nutrientes a nivel celular”.

Cluster X2™ Complemento. Producto elaborado por: Estados Unidos

ESPECIALISTAS SE PRONUNCIAN

Respecto a la promoción del agua arracimada por parte del ministro Condori, el director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, Percy Mayta-Tristán, considera que estos hechos dejan en evidencia que el titular del Minsa no tiene una buena base científica “No es alguien que tome la ciencia como algo de su accionar, sino más bien, dado que recomienda este tipo de productos, busca un beneficio económico más allá de la salud de sus pacientes”.

En tanto, Álvaro Taype-Rondán, médico epidomiólogo e investigador de la Universidad San Ignacio de Loyola, señaló a El Comercio que el tema del agua arracimada no es nuevo y que ya ha tenido difusión en otros países.

“Supuestamente, el agua, que ha sido reestructurada a nivel molecular, tendría beneficios, como mermar el paso de la edad fortalecer el sistema inmunológico, etc. Aquí hay dos cuestiones muy profundas. La primera es que cualquier persona que sabe de química entiende que las moléculas de agua no se quedan estáticas en una sola estructura. Por eso, a este tipo de pseudociencia no se le da siquiera una oportunidad, ya que no tiene un sustento químico mínimo. La segunda cuestión es que los beneficios asociados al agua arracimada no han sido demostrados en ningún ensayo clínico. Estamos ante una estafa pseudocientífica”.

ELMER HUERTA CUESTIONA A MINISTRO

Por su parte, el doctor Elmer Huerta cuestionó que un “vendedor de aceite de culebra” esté frente al Ministerio de Salud (Minsa) durante la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Él es promotor de una sustancia que llaman ‘Las aguas arracimadas” que, desde el punto de vista científico, incluso en 2014 ganaron un premio -entre comillas- en parodia al peor producto que puede haber”, señaló durante su programa Sanamente.

En esa línea, Huerta cuestionó su designación frente a cartera de Salud en medio de la tercera ola del coronavirus. “La gran pregunta es: ¿puede el Perú en este momento de pandemia y en el futuro tener a un ministro de Salud que es un vendedor de aceite de culebra? esa es la pregunta”, aseveró.

