El historiados y docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (Unsch), José María Vásquez Gonzáles lamentó que Ayacucho no explote su riqueza histórica y cultural para dinamizar la economía regional a través del turismo.

Dijo que el departamento de Ayacucho cuenta con una riqueza como ninguna otra región que debe ser aprovechada para atraer el mayor número de visitantes.

Según mencionó, uno de esos atractivos son las diversas casonas de la época colonial que existen en el centro histórico, las cuales están presentes sólo en algunas regiones del país.

“El turismo es algo importantísimo. Sin el turismo económicamente no se puede dinamizar Ayacucho. La universidad da vida cuando están los estudiantes y activa el comercio, pero el turismo es mucho más. No solo pensemos en Semana Santa, carnavales o la fiesta del 9 de Diciembre, tenemos que pensar en global. Somos un departamento que tiene una riqueza histórica y cultural, lo que pasa es que no hay difusión y no hay apoyo de las autoridades y en ese sentido tenemos que mejorar”, resaltó.

De igual forma, informó que justamente para dar cuenta de ese legado histórico con el que cuenta la región, el día de hoy presentará tres libros y uno de ellos está referido a las históricas casonas del Centro Histórico de Huamanga.

“Hay casonas que se deben refaccionar, porque el próximo año es el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho”, recordó Vásquez.