Un hombre de 44 años que sufrió la paralización de sus extremidades superiores e inferiores, tras caer desde una altura de 8 metros, pudo volver a caminar gracias a una operación a la columna vertebral que le realizó el equipo médico quirúrgico del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN Centro de Concepción, en la región Junín.

La Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín informó que el comerciante fue identificado como Jeremías Núñez Llanto, a quien le realizaron una operación luxofractura cervical con engatillamiento posterior y contusión medular cervical, considerada como una de las intervenciones quirúrgicas más extensas y complejas desde la puesta en funcionamiento del instituto.

Debido a esta compleja intervención se necesitó la participación de un equipo de 10 profesionales entre cirujanos, enfermeras, tecnólogos médicos, anestesiólogos y técnicos.

Para esta acción se necesitó de la colaboración de diez especialistas médicos.

En ese sentido, el doctor Iván Paucar, jefe del departamento de neurocirugía del IREN y quien lideró la intervención, sostuvo que el paciente empezó a tener un déficit neurológico, que lo llevó a perder la movilidad de brazos y piernas, motivo por el cual tuvo que ser derivado del hospital de Tingo María hacia el IREN Centro de Concepción.

“Fue una operación que demostró el elevado nivel de preparación con el que cuentan nuestros profesionales y el moderno equipamiento que tenemos en nuestra institución para atender cualquier tipo de cirugía”, expresó.

El paciente, Jeremías Núñez, se mostró agradecido por el trabajo realizado por el personal médico de devolverle la oportunidad de poder caminar.

Los profesionales de la salud se mostraron satisfechos con los resultados.

“Tuve mucho miedo de que me operaran por el temor de perder la vida en el quirófano, sin embargo, puse mi confianza en la institución, y no me arrepiento de ello, gracias al IREN Centro y al médico que me operó podré volver a Tingo María caminando”, manifestó.

Cabe indicar que el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro se ha convertido en referente de cirugías de alta complejidad en la Macro Región Centro realizando a la fecha 888 intervenciones.

VIDEO RECOMENDADO

Anciana cuida a su hijo de 54 años con discapacidad mental necesita ayuda