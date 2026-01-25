Los homicidios en el país registran un incremento sostenido en los últimos tres años, superando el umbral considerado crítico, confirmó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores.

El funcionario señaló que el principal indicador de seguridad ciudadana es la tasa de homicidios y recordó que la última cifra oficial previa correspondía al año 2021, cuando se registraron 8,6 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“Del año 2021 no se calculó luego ninguna cifra de homicidio”, señaló el funcionario en diálogo con RPP.

De acuerdo con los datos presentados, la tasa de homicidios alcanzó los 9,3 por cada 100 mil habitantes en 2023 y subió a 10,1 en 2024, lo que significó pasar “del techo simbólico de un dígito a dos dígitos”.

Morán Flores señaló que para el año 2025, el INEI presentó una estimación preliminar de 10,7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Así, indicó que la cifra del año 2025 se construyó principalmente con información de la Policía Nacional, el Ministerio Público y las morgues del país.

Panorama

Aclaró que el dato de 2025 aún debe ser consolidado. “Faltan dos procesos: visitar 400 comisarías de las 1,500 que existen y hacer el cruce con todas las morgues del país”, explicó. Estimó que el resultado definitivo estaría listo hacia julio próximo.

En tanto, el jefe de INEI precisó que la entidad no produce información diaria ni mensual sobre criminalidad, pero sí comparaciones trimestrales y anuales.

En este marco, señaló que las cifras de la Policía Nacional muestran un incremento de las denuncias por extorsión, las cuales pasaron de 22,361 casos en 2024 a 26,585 en 2025.

Esta situación puede revelar que este tipo de delitos se ha incrementado, o que muchas más víctimas se animan a denunciarlo ante la Policía, a fin de encontrar una solución.