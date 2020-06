Escrito por Sofía López y Karina Valencia

El 6 de marzo se confirmó el primer caso del nuevo coronavirus en el Perú, hecho que provocó que el gobierno de Martín Vizcarra ordene el aislamiento social obligatorio. Precisamente, hoy se cumplen 100 días desde que se decretó la cuarentena.

Durante ese período se han aplicado una serie de medidas para frenar el COVID-19 y mitigar sus efectos económicos.

FALLOS. Para el exministro de Salud, Abel Salinas, el confinamiento tiene un balance negativo desde el punto de vista sanitario.

“Faltaron hacer pruebas de identificación del registro, control domiciliario a través de los establecimientos de salud, eso no se hizo, se dejó la cuarentena como única estrategia”, sostuvo.

Eduardo Gotuzzo, miembro del comité de expertos del Ministerio de Salud, destacó por su parte que el aislamiento sirvió -al principio- para reducir el número de infectados por coronavirus.

GRAN IMPACTO. Los exministros de Economía Carlos Oliva y Alfredo Thorne coinciden en señalar el gran impacto en la producción que causó la cuarentena.

Oliva, por ello, considera que es momento de flexibilizar la cuarentena. “Creo que con los protocolos la gran mayoría de empresas deberían operar”, indicó.

“De ahora en adelante lo importante es cómo se hace para reactivar la economía y, a la vez, asegurarnos de que la contaminación no se expanda”, precisó Thorne.

REACCIÓN. A su turno, la exministra de Educación Marilú Martens dijo que el portafolio de ese sector tuvo reflejos para responder a los ajustes que requerían las clases remotas, planteadas a raíz de la emergencia. Se mostró a favor del reinicio de estudios presenciales en zonas rurales con menor riesgo de contagio, y consideró necesario evaluar el aprendizaje de los escolares para discutir, con evidencia, “un plan de recuperación inmediato”.

En tanto, Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Pacífico, cuestionó la eficacia de los subsidios del Gobierno ante la dificultad de una oportuna entrega a los beneficiarios, dada la falta de una adecuada bases de datos que agilice la aplicación de medidas así.

Exministro de Salud Abel Salinas: “No ha sido exitosa”

“Creo que todos los peruanos nos hemos dado cuenta que no ha tenido los resultados que esperábamos. Era predecible porque no estuvo acompañada de otras estrategias, como la identificación del virus (...), por eso los resultados han sido muy pobres. Desde el punto de vista sanitario, la cuarentena por sí sola tiene un balance negativo a la luz de cualquier efecto, no ha sido exitosa. Otra falencia ha sido el aspecto comunicacional, las veces en que se ha dado un mensaje y se ha corregido (como el uso de guantes). Es importante que el gobierno haga un análisis serio de lo que hizo y cómo corregirlo. Encuentro que se pudo evidenciar la solidaridad del recurso humano en salud, el equipo de enfermería y técnicos, a quienes hemos visto en la primera línea de batalla”.

Miembro del comité de expertos-Minsa Eduardo Gottuzzo Herencia: “Sirvió para reducir contagios”

“La primera parte sirvió porque Perú tenía 170 camas UCI, no teníamos suficientes profesionales en el sector salud, y sí hubo un resultado inicial, creo que hay que aceptarlo. La decisión de otorgar bonos fue buena, pero generó aglomeración. Hubo problemas para fortalecer la situación en los hospitales y en el manejo del oxígeno. Además, el Estado se mueve lento para tomar decisiones. Creo que sí (la cuarentena sirvió para frenar la epidemia), pese a las dificultades, ha servido para reducir; al comienzo, ahora no, en las últimas tres semanas. La cuarentena que era para proteger, no protegió, los informales crecieron, ha sido un búmeran negativo que debemos valorar. Extender la cuarentena no va a dar ningún fruto”.

Exministros de Economía Alfredo Thorne Vetter: “Paralizó la economía”

“Pienso que la cuarentena paralizó al país y es evidente, (revisando)el Producto Bruto Interno (PBI) de abril y el reporte del empleo en mayo. La cuarentena paralizó la economía por completo. La decisión del Gobierno fue paralizar la economía para controlar la expansión del virus (...), no abrió gradualmente la economía, sino que simplemente la dejó cerrada durante 100 días. Para ellos estuvo bien claro, la estrategia fue paralizar la economía, paralizar todo tipo de actividad para evitar contagios. La decisión fue sacrificar la parte económica por la lucha sanitaria. Me resulta difícil (decir que estamos en cuarentena) cuando ya empezamos la fase 1 y 2, hay centros comerciales y conglomerados abiertos, estamos en la fase de reactivación de la economía”.

Exministro de Economía Carlos Oliva Neyra: “Tuvo impacto en la producción”

“Hemos visto la caída del Producto Bruto Interno (PBI) en marzo y abril, probablemente siga en mayo y junio. Se han visto pérdidas de ingreso que están en las más altas del mundo, definitivamente un impacto severo en la producción. El Gobierno ha tenido iniciativas interesantes, como la entrega de bonos, subsidios en planillas, el programa Reactiva Perú, etc. Hubo buenos diseños y una respuesta, sin embargo, la implementación ha sido lenta y no ha permitido el impacto que debería tener (...). Los bonos no se terminan de entregar, ya estamos al día 100 de la cuarentena, lo mismo pasa con las canastas, con problemas de supervisión como ejecución. Arranca Perú va en la línea de minimizar, busca aumentar la inversión y el empleo”.