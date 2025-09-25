La primavera llegó y Huancayo se muestra como una de las mejores alternativas para quienes buscan un viaje diferente en contacto con la cultura y la naturaleza. A más de 3,200 metros sobre el nivel del mar, la ciudad ofrece días frescos, noches frías y una variedad de experiencias que van desde ferias y plazas históricas hasta rutas de trekking en nevados y lagunas.
“Huancayo es una ciudad muy rica en lo comercial y cultural. Sus alrededores combinan tradición, gastronomía y paisajes que conquistan a los visitantes”, señaló Paola Carrizales, gerente comercial de Movil Bus.
Lugares para descubrir en la ciudad
- Plaza Constitución: punto central de la vida urbana y la historia huancaína.
- Feria Dominical: mercado al aire libre con textiles, cerámicas, productos agrícolas y comida típica.
- Parque de la Identidad Huancaína: esculturas y murales que rinden homenaje al valle del Mantaro.
Naturaleza y paisajes cercanos
- Torre Torre: formaciones de arcilla rojiza de hasta 30 metros de altura, con vistas panorámicas.
- Cordillera Huaytapallana: trekking hacia nevados y lagunas como Huaytapallana, con espectaculares vistas andinas.
Cultura y tradición viva
- Ingenio: piscigranjas y restaurantes familiares con trucha fresca.
- Cochas: talleres de mates burilados, declarados Patrimonio Cultural de la Nación.
Sabores del valle
La pachamanca, el cuy chactado, el caldo de mondongo, la trucha frita y la papa a la huancaína son solo algunas de las delicias que reflejan la identidad gastronómica del lugar.
Una escapada accesible
Ubicada a poco más de siete horas por carretera desde Lima, atravesando la Carretera Central, Huancayo es un destino cercano para viajes familiares o escapadas cortas. Movil Bus ofrece rutas terrestres disponibles en www.movilbus.pe.
Huancayo combina la calidez de su gente, la fuerza de su tradición y la belleza de sus paisajes. Esta primavera, es un destino perfecto para vivir experiencias auténticas en el corazón de los Andes peruanos.