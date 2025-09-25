La primavera llegó y Huancayo se muestra como una de las mejores alternativas para quienes buscan un viaje diferente en contacto con la cultura y la naturaleza. A más de 3,200 metros sobre el nivel del mar, la ciudad ofrece días frescos, noches frías y una variedad de experiencias que van desde ferias y plazas históricas hasta rutas de trekking en nevados y lagunas.

“Huancayo es una ciudad muy rica en lo comercial y cultural. Sus alrededores combinan tradición, gastronomía y paisajes que conquistan a los visitantes”, señaló Paola Carrizales, gerente comercial de Movil Bus.

Lugares para descubrir en la ciudad

Plaza Constitución : punto central de la vida urbana y la historia huancaína.

: punto central de la vida urbana y la historia huancaína. Feria Dominical : mercado al aire libre con textiles, cerámicas, productos agrícolas y comida típica.

: mercado al aire libre con textiles, cerámicas, productos agrícolas y comida típica. Parque de la Identidad Huancaína: esculturas y murales que rinden homenaje al valle del Mantaro.

Naturaleza y paisajes cercanos

Torre Torre : formaciones de arcilla rojiza de hasta 30 metros de altura, con vistas panorámicas.

: formaciones de arcilla rojiza de hasta 30 metros de altura, con vistas panorámicas. Cordillera Huaytapallana: trekking hacia nevados y lagunas como Huaytapallana, con espectaculares vistas andinas.

Cultura y tradición viva

Ingenio : piscigranjas y restaurantes familiares con trucha fresca.

: piscigranjas y restaurantes familiares con trucha fresca. Cochas: talleres de mates burilados, declarados Patrimonio Cultural de la Nación.

Sabores del valle

La pachamanca, el cuy chactado, el caldo de mondongo, la trucha frita y la papa a la huancaína son solo algunas de las delicias que reflejan la identidad gastronómica del lugar.

Una escapada accesible

Ubicada a poco más de siete horas por carretera desde Lima, atravesando la Carretera Central, Huancayo es un destino cercano para viajes familiares o escapadas cortas. Movil Bus ofrece rutas terrestres disponibles en www.movilbus.pe.

Huancayo combina la calidez de su gente, la fuerza de su tradición y la belleza de sus paisajes. Esta primavera, es un destino perfecto para vivir experiencias auténticas en el corazón de los Andes peruanos.