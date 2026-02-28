El cuerpo de la suboficial PNP Marleni Rucana Silvestre, de 27 años, fue localizado este viernes 27 de febrero en el sector de Palltay, en la ciudad de Huaraz, poniendo fin a más de seis días de intensa búsqueda. El hallazgo fue posible luego de que el oficial PNP José Enrique Villafán Arteaga, detenido como principal sospechoso, confesara su participación y señalara el lugar donde se encontraba el cadáver.

Efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se trasladaron hasta la zona indicada por el implicado para ejecutar las diligencias de rigor. En el lugar se realizó el levantamiento del cuerpo y se dio inicio a las pericias forenses destinadas a establecer las causas y circunstancias exactas del deceso.

La desaparición de Marleni Rucana había sido reportada el 21 de febrero, generando alarma e indignación en la región Áncash. Un registro de cámara de seguridad fue determinante en el avance de las investigaciones, pues captó a la suboficial abordando una camioneta Ford Ranger roja de placa BJN906, vehículo de propiedad del oficial Villafán.

Con ese elemento como punto de partida, la Fiscalía intensificó las pesquisas hasta lograr la captura del sospechoso cinco días después del reporte de desaparición. La detención se produjo en medio de las exigencias de la familia, que reclamaba mayor rapidez en las acciones de las autoridades.

Pruebas alteradas y pedido de prisión preventiva

Las investigaciones también apuntaron a una presunta manipulación de evidencias. El hermano del sospechoso habría confesado haber cambiado el asiento del copiloto de la camioneta por instrucción de José Villafán, en un aparente intento por eliminar rastros del crimen.

Los peritos de la PNP encontraron dentro del vehículo un cinturón de seguridad con manchas de sangre, guardado en una bolsa plástica junto a productos de limpieza. Este hallazgo reforzó los indicios de que el escenario del crimen fue alterado deliberadamente para dificultar el trabajo de la justicia.

Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de obstaculización de las investigaciones, el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva contra el oficial José Villafán. El caso continúa en fase de investigación mientras las pericias forenses avanzan para determinar con precisión las causas de la muerte de la suboficial.