El Ministerio Público señaló que el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura ha solicitado nueve meses de prisión preventiva contra Diego Cadillo, alcalde del centro poblado de Medio Mundo, acusado del presunto delito de tentativa de feminicidio en perjuicio de su conviviente, identificada con las iniciales D.H.V., de 34 años.

El fiscal provincial Walberto Rodríguez Champi presentó el requerimiento tras realizar diversas diligencias que habrían permitido determinar que la víctima sufrió agresiones físicas en distintas partes del cuerpo, presuntamente ocasionadas por el investigado.

Entre las diligencias realizadas figuran la toma de declaración de la víctima a través de la cámara Gesell, el testimonio de los policías intervinientes, la inspección del lugar de los hechos y la revisión de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, entre otros actos de investigación.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía solicita nueve meses de prisión preventiva para Diego Cadillo, alcalde de Medio Mundo (Huaura), por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su conviviente D. H. V., de 34 años, quien sufrió golpes de parte del imputado.



✅ La Fiscalía… pic.twitter.com/4ZidPoGM3K — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 7, 2025

Las pesquisas indican que Diego Cadillo habría llegado en estado de ebriedad a la vivienda que compartía con la agraviada y, tras una discusión, la habría agredido con puñetes y rodillazos en diversas partes del cuerpo. La víctima logró ser auxiliada por vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades.

Además, el Segundo Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Huaura dictó medidas de protección a favor de la conviviente del alcalde del centro poblado de Medio Mundo, Diego Cadillo, quien fue agredida presuntamente en presencia de su hija de tan solo 3 años.

Entre las medidas de protección dictadas a favor de las víctimas, se ordena que el denunciado se abstenga de golpear, insultar, humillar, amenazar o ejercer cualquier tipo de violencia familiar, ya sea física o psicológica, en perjuicio de la denunciante, considerada víctima directa, y de su hija de 3 años, quien figura como víctima indirecta.

Asimismo, el juzgado ordenó el retiro del denunciado del domicilio que compartía con la víctima. Solo se le permitirá recoger sus pertenencias personales —como ropa, libros y documentos— en presencia de efectivos de la Comisaría de Huaura.

También, se dispuso la prohibición de ingreso del denunciado al domicilio donde residen la denunciante y su menor hija. Del mismo modo, se le prohibió cualquier tipo de acercamiento o comunicación con ambas, ya sea de forma directa o mediante llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp, Messenger, Facebook u otras redes sociales.

Huaura: PNP captura a alcalde de centro poblado tras presunta agresión a su pareja

Diego Cadillo Crisóstomo, alcalde del centro poblado Medio Mundo, ubicado en el distrito de Vegueta, provincia de Huaura (región Lima), fue detenido en la madrugada de hoy por la Policía Nacional tras ser acusado de agredir físicamente a su pareja, una joven madre de una niña.

Según la denuncia y material audiovisual difundido, los hechos ocurrieron durante la noche del lunes 4 de agosto en la vivienda de la afectada, ubicada en Huaura.

Las imágenes de las cámaras de seguridad —que muestran un fragmento de doce segundos— evidencian que el edil, conocido en la zona como “Diego Flex”, habría golpeado a la mujer con puñetazos y rodillazos, dejándole lesiones visibles, informó Andina.

Cadillo fue interceptado por agentes policiales mientras viajaba en una camioneta en compañía de dos personas, en aparente intento de abandonar el distrito.

Tras su captura, fue trasladado para un reconocimiento médico legal, conforme a los protocolos establecidos, y posteriormente internado en la carceleta de la Policía Nacional de Huaura.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.