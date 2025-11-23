La Presidencia de la República lamentó públicamente el fallecimiento del comediante e imitador Guillermo Rossini González (93), a quien calificó como un “destacado referente del humor y la imitación en el Perú”. El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial en X, donde resaltó el impacto cultural que dejó el artista a lo largo de más de seis décadas.

“Con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento de Guillermo Rossini, destacado referente del humor y la imitación en el Perú. A lo largo de más de seis décadas, su talento enriqueció la cultura nacional y dejó una huella imborrable en la radio y la televisión”, señaló el Ejecutivo.

El Gobierno expresó además sus condolencias a la familia, amigos y a los peruanos que recuerdan hoy el aporte del humorista a la identidad cultural del país.

Una trayectoria que marcó generaciones

La partida de Rossini fue informada por RPP Noticias, medio en el que el artista brilló por 27 años como figura central del histórico programa “Los chistosos”, un espacio que se convirtió en referencia del humor radial peruano.

Con su estilo característico, su capacidad para imitar voces y su humor cotidiano, Rossini consolidó una carrera que lo convirtió en uno de los personajes más queridos y reconocidos de la comedia nacional.

Reacciones y legado

Tras conocerse la noticia, oyentes, colegas y diversas personalidades expresaron su pesar en redes sociales, destacando el profesionalismo, la sencillez y la influencia del humorista en la radio y televisión peruanas.

Su legado permanece en la memoria colectiva a través de décadas de trabajo ininterrumpido, imitaciones emblemáticas y un estilo que marcó una época.

