El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas (IESTPFFAA), adscrito al Ministerio de Defensa, anunció el fortalecimiento de su oferta académica en las 12 carreras técnicas que imparte, con el objetivo de mejorar las oportunidades de desarrollo profesional de los jóvenes del Servicio Militar Voluntario.

La institución ofrece programas de nivel superior diseñados para cubrir el déficit de profesionales técnicos en el sector productivo, al tiempo que refuerza la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y el bienestar del personal. Actualmente, el instituto cuenta con una plana docente de 133 profesionales, garantizando una formación académica de calidad.

Desde el inicio de sus actividades en 2015, el IESTPFFAA registra 2452 graduados distribuidos en 15 promociones, muchos de ellos insertados en empresas e instituciones formales. Este mes, cerca de 500 nuevos alumnos iniciaron su primer ciclo académico tras aprobar el examen de admisión, con acceso a los 12 programas de estudio de tres años de duración (seis semestres académicos).

Las carreras ofrecidas son: Electrónica Industrial, Construcción Civil, Computación e Informática, Mecánica de Producción, Mecánica Automotriz, Administración Hotelera, Administración de Recursos Forestales, Análisis de Sistemas, Explotación Minera, Industrias Alimentarias, Mantenimiento de Maquinaria y Topografía.

El instituto dispone de 104 talleres y laboratorios especializados, entre los que destacan simuladores de maquinaria pesada, talleres de soldadura real y virtual, equipos CNC, y laboratorios de hidráulica, neumática y mecánica de producción avanzada.

De esta forma, el Ministerio de Defensa, a través del IESTPFFAA, reafirma su compromiso de promover la educación tecnológica como una herramienta de progreso y desarrollo para los jóvenes que cumplen con el Servicio Militar.