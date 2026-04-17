El Instituto Geofísico del Perú señaló que el evento registrado en la región San Martín no responde a una falla geológica, sino a un deslizamiento de tierra causado por el exceso de agua acumulada en el terreno tras las lluvias.

El jefe institucional del IGP, Hernando Tavera, indicó para Canal N que, de haberse tratado de una falla geológica, habría sido necesario un sismo de gran magnitud capaz de generar una ruptura importante del suelo.

“El suelo se ha saturado de agua y empieza a ceder por partes. Lo que estamos viendo es un deslizamiento típico en zonas de ladera”, explicó. Además, confirmó que un día antes ocurrió un sismo de magnitud 4.9 a 120 kilómetros de profundidad, el cual pudo contribuir a desestabilizar la zona afectada.

Tavera alertó que el peligro continúa y pidió que los habitantes de la parte baja no regresen a sus viviendas.