El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, informó que el sistema nacional de alerta sísmica continúa en fase de desarrollo y que su implementación formal se proyecta para 2026. Esta tecnología permitirá emitir avisos anticipados ante sismos en zonas costeras, de manera similar al sistema que opera en México.

Tavera detalló que el proyecto contempla la instalación de sensores y bocinas en diez regiones del litoral peruano y que ha sufrido retrasos a raíz de la pandemia y la complejidad de su ejecución. Indicó además que, de mantenerse el cronograma previsto, el próximo año podría iniciarse una “marcha blanca”, una etapa de prueba que incluirá la participación de la ciudadanía.

“El proyecto sigue en desarrollo. Esperamos que para el próximo año podamos hablar de manera positiva”, declaró a Canal N. Asimismo, precisó que lo observado en distritos como Jesús María —donde ya se han instalado antenas— corresponde a esta fase preparatoria.

Tavera precisó que los mensajes enviados a los celulares durante sismos recientes no corresponden a alertas tempranas. Manifestó que se trata de avisos posteriores al evento, emitidos por el INDECI y el Ministerio de Transportes, y no de un sistema de alerta sísmica en tiempo real.

“El sistema actual no alerta; informa. No hay aún una tecnología activa de alerta anticipada como se espera implementar”, resaltó.

En ese sentido, Tavera sostuvo que la diferencia clave es que una alerta puede difundirse segundos antes del movimiento telúrico, mientras que los mensajes actuales únicamente comunican lo que ya ocurrió.

En su evaluación, Tavera recordó que en el Perú se registran, en promedio, alrededor de 800 sismos al año. También, identificó como zonas críticas las costas frente a Lima, Nazca-Arequipa y Moquegua-Tacna, donde el acoplamiento de las placas tectónicas podría dar lugar a eventos de gran magnitud en el futuro.

El sismo reciente de magnitud 6.0 ocurrido en Chimbote concentró la atención ciudadana. Según el IGP, en las primeras 24 horas se registraron 36 réplicas, de las cuales solo seis fueron percibidas por la población. Tavera valoró que las viviendas hayan soportado adecuadamente ese nivel de movimiento, aunque advirtió que este comportamiento no garantiza una respuesta similar frente a un evento de mayor magnitud.