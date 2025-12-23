La Policía Nacional del Perú realizó una masiva incautación de pirotécnicos en la ciudad de Iquitos, como resultado de un operativo de inteligencia ejecutado en el centro comercial del distrito de Belén.

El procedimiento permitió decomisar más de 75 mil unidades de pirotécnicos prohibidos, que eran almacenados de manera clandestina y estaban destinados a la venta durante las celebraciones navideñas.

Policía se camufló como Papá Noel para no levantar sospechas

Como parte de la estrategia, un agente del Escuadrón Verde se mimetizó entre comerciantes y compradores usando un traje de Papá Noel. Esta táctica permitió identificar un almacén ilegal que operaba dentro del concurrido mercado sin levantar alertas.

Una vez confirmada la ubicación, personal policial ingresó al recinto y aseguró la mercadería, compuesta por diversos artefactos explosivos de alto riesgo cuya comercialización está restringida por la normativa vigente.

Más de 75 mil artefactos almacenados sin medidas de seguridad

Durante la intervención, las autoridades verificaron que el local no contaba con condiciones mínimas de seguridad para el almacenamiento de material explosivo, lo que representaba un riesgo latente para comerciantes y compradores de la zona.

Los pirotécnicos incautados estaban listos para ser distribuidos en puestos ambulatorios del mercado, incrementando el peligro de incendios o explosiones accidentales en una zona altamente concurrida.

Cuatro intervenidos, entre ellos un menor de edad

La operación policial culminó con la intervención de cuatro personas, quienes se encontraban custodiando y comercializando los productos. Entre los involucrados se identificó a un adolescente, quien participaba en las labores del almacén.

Todos los intervenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones conforme a ley.

Material fue trasladado a la Policía Fiscal

El abogado defensor sostuvo que los pirotécnicos serían de procedencia legal. No obstante, la PNP procedió con el decomiso debido a que el lugar no contaba con las autorizaciones administrativas requeridas.

El material fue trasladado a la Policía Fiscal, que continuará con las diligencias para determinar el origen de la mercadería y verificar si existe contrabando de explosivos.

Buscan prevenir incendios durante diciembre

La Policía señaló que este tipo de operativos preventivos busca reducir el riesgo de incendios que suelen incrementarse en diciembre, especialmente en mercados populares, donde el mal almacenamiento y la manipulación indebida de pirotécnicos son causas frecuentes de siniestros.

Las investigaciones determinarán la responsabilidad penal de los involucrados y el destino final del material incautado.