Un incendio se registró la madrugada de este martes 30 de diciembre, en el asentamiento humano 15 de Noviembre, ubicado en el distrito de Belén, en la ciudad de Iquitos.

La emergencia se originó aproximadamente a las 3:00 a.m., y las llamas se propagaron rápidamente debido a las características de las viviendas, construidas mayormente con materiales inflamables, consumiendo alrededor de 16 casas y dejando a numerosas familias damnificadas.

Bomberos enfrentaron serias dificultades de acceso

Efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar para atender la emergencia, pero su labor se vio seriamente limitada por el difícil acceso a la zona.

El comandante de Bomberos, Manuel Rosas, explicó a Exitosa Noticias que el ingreso de las cisternas fue complicado debido a la inestabilidad del terreno y a las condiciones irregulares de la calle Las Flores.

“Fue muy complicado el ingreso de las cisternas. La inestabilidad del suelo hacía que sea inaccesible”, señaló a Exitosa Noticias.

Rosas añadió que una unidad quedó inicialmente varada y que la extensión de las mangueras afectó la presión del agua, lo que dificultó el control del fuego.

Posibles causas del siniestro

Según las primeras hipótesis, las posibles causas del incendio serían una vela olvidada o un corto circuito, aunque las autoridades precisaron que el origen exacto del siniestro aún está en investigación.

Cerca de las 6:00 a.m., los bomberos lograron controlar completamente el incendio, continuando luego con labores de enfriamiento y remoción para evitar una posible reactivación del fuego.

Denuncian robos durante la emergencia

En medio del caos, algunos vecinos denunciaron que personas ajenas a la zona aprovecharon la emergencia para robar pertenencias, como balones de gas, cocinas y otros enseres domésticos.

“No podía sacar ni mis animales. La gente venía y se llevaba nuestras pertenencias en vez de auxiliar”, relató una vecina afectada.

Los damnificados hicieron un llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad y brinden ayuda humanitaria urgente.

Intervención de Defensa Civil

Horas después del incendio, personal de Defensa Civil de la municipalidad distrital colocó cintas de seguridad en el área afectada y realizó el empadronamiento de las familias damnificadas, con el fin de canalizar la asistencia correspondiente.

Un vecino lamentó que incluso sus animales, destinados a la cena de Año Nuevo, murieran calcinados.

“Lo más importante fue rescatar a mi familia. Todo lo demás se quemó”, expresó.