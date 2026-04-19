El Instituto Nacional de Defensa Civil emitió recomendaciones a la población ante el aviso meteorológico N.° 152 de nivel naranja difundido por el Senamhi. El reporte advierte un incremento de la temperatura durante el día en la sierra norte y centro del país con intensidad de moderada a fuerte.

De acuerdo con el pronóstico, este fenómeno se presentará entre el lunes 20 y el martes 21 de abril. Las regiones comprendidas en la alerta incluyen Amazonas, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y San Martín.

Nota de Prensa N.° 126-2026 | El @indeciperu recomienda medidas de preparación ante el incremento de la temperatura diurna en la sierra norte y centro . Más información ⤵️https://t.co/7CusUzBb0f — COEN - INDECI (@COENPeru) April 18, 2026

Condiciones climáticas previstas

Las estimaciones indican que en la sierra norte se alcanzarán temperaturas máximas entre 20 y 33 grados Celsius. En la sierra centro, los valores oscilarán entre 18 y 29 grados.

Asimismo, se prevé la presencia de cielos con poca nubosidad hacia el mediodía. Esta condición favorecerá un aumento en los niveles de radiación ultravioleta en estas zonas.

Durante las tardes también se registrarían ráfagas de viento. Estas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.

Recomendaciones a la población

Frente a este escenario, el Indeci exhortó a la ciudadanía a adoptar medidas de prevención. Entre ellas se encuentra el consumo frecuente de líquidos y la reducción de la exposición directa al sol.

Asimismo, la entidad aconseja mantener ventilados los espacios en viviendas y centros de trabajo. El uso de ropa de colores claros es otra de las medidas sugeridas.

En relación con la protección frente a la radiación solar, se recomienda la aplicación de bloqueador y el uso de accesorios adecuados. Se incluye el uso de sombreros de ala ancha y lentes con filtro ultravioleta.

El seguimiento de este fenómeno se realiza a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Indeci. Desde esta instancia se mantiene coordinación con autoridades regionales y locales.

El objetivo de estas acciones es evaluar los posibles efectos del incremento de temperatura. Asimismo, se busca facilitar la respuesta ante cualquier situación que pueda presentarse en las zonas alertadas.