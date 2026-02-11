A poco del inicio del Año Escolar 2026, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) advierte a madres y padres que los colegios no pueden obligar a comprar uniformes o útiles de marcas específicas. De incumplirse esta norma, los centros educativos podrían recibir multas que superen los S/2,4 millones.

Esta medida no es solo una recomendación, sino que forma parte de la normativa vigente, que prohíbe a los colegios exigir la compra de uniformes, materiales o útiles en determinados establecimientos o de marcas específicas.

De incumplirse esta norma, Indecopi puede imponer al centro educativo una multa de hasta 450 UIT (S/2 475 000), según lo establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Atención padres de familia 📢👨‍👩‍👧‍👦: Colegios privados que direccionen la compra de uniformes o útiles 🎒👕 pueden ser sancionados con más de S/2.4 millones⚖️. Conoce los detalles en nuestra nota 📄🔎: https://t.co/aU0WbduHnq pic.twitter.com/nTNgPMnEqG — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) February 9, 2026

El organismo precisa que, entre 2021 y 2025, esta infracción estuvo entre las más sancionadas, con 647 medidas aplicadas a proveedores de educación básica regular, afectando a 226 colegios a nivel nacional por un total de 1 189,4 UIT.

Entre otros puntos, Indecopi precisó que los colegios no pueden exigir la entrega completa de los útiles escolares el primer día de clases. Asimismo, señaló que no se pueden solicitar materiales que no estén relacionados con el aprendizaje del estudiante, como productos de limpieza, artículos de aseo personal para el aula o materiales de uso exclusivo del docente.

La entidad indicó que el plazo para la entrega de útiles no puede ser menor a 30 días, brindando así a los padres de familia un tiempo suficiente para cumplir con los requerimientos escolares.