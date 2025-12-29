La Comisión de Derecho de Autor de Indecopi decidió sancionar a una empresa importadora por infringir los derechos de autor de Nintendo of America Inc., al introducir al país peluches que reproducían personajes de la franquicia Pokémon sin contar con la autorización correspondiente.

La sanción, establecida en la Resolución N.° 813-2025/CDA-INDECOPI, dispone el comiso definitivo de la mercancía incautada, que no llegó a comercializarse, y la imposición de una multa de 37,86 UIT, equivalente a S/202.551.

El procedimiento comenzó a raíz de una denuncia de Nintendo, que alegó ser titular de los derechos de autor de los personajes Meowth, Snorlax y Charizard, presentes en los productos ingresados al país sin la debida autorización.

Nintendo se enteró del caso gracias a una alerta de la autoridad aduanera sobre mercancía presuntamente infractora. Como evidencia, la empresa presentó fotografías, documentos de declaración aduanera y un cuadro comparativo entre los peluches incautados y las obras protegidas.

Luego de analizar la denuncia, Indecopi determinó que se produjo una infracción al derecho patrimonial de importación, que protege a los titulares de obras frente al ingreso de copias no autorizadas al país, incluso si estas no llegan a ser comercializadas.