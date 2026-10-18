La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a 1,494 ciudadanos extranjeros durante un megaoperativo simultáneo de control migratorio ejecutado en 17 regiones del país.

El balance preliminar de la Superintendencia Nacional de Migraciones identificó a 280 personas como presuntos infractores de las normas migratorias, cuyos casos deberán ser evaluados antes de determinar las sanciones correspondientes.

El despliegue contó con la participación de efectivos policiales, integrantes del Ejército y personal de Migraciones, en el marco de la estrategia del Comando Unificado contra el Crimen Organizado.

Las autoridades efectuaron controles de identidad, revisión de documentos y consultas para detectar posibles requisitorias y alertas internacionales. Las acciones se desarrollaron en Tacna, Puno, Iquitos, Madre de Dios, entre otros.

Resultados

En Lima Metropolitana, la Policía reportó 210 extranjeros intervenidos, de los cuales 77 serían infractores.

Adicionalmente, la División de Lima Norte registró a 256 personas: 192 hombres y 64 mujeres. En esta última jurisdicción se identificó a ciudadanos que quedaron sujetos a las verificaciones correspondientes.

En la capital, entre los intervenidos figuraban 186 venezolanos y 18 colombianos, según los registros difundidos por las autoridades.

Asimismo, en el balance policial también se cuentan 50 extranjeros en situación migratoria irregular y siete personas que habrían reingresado al Perú pese a contar con una expulsión previa.

Según el general PNP Víctor Teófilo Camarena Valenzuela, jefe de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, estos últimos casos serían denunciados por el presunto delito contra el orden migratorio.

Las nacionalidades con mayor presencia entre los intervenidos fueron la venezolana, con 745 personas; colombiana (414); ecuatoriana (117); y boliviana (48).

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, informó que los casos identificados podrían pasar por un Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE). La aplicación de esta medida dependerá de la evaluación individual y de la verificación de las presuntas infracciones.

Expulsión

La presidenta Keiko Fujimori sostuvo una reunión con su par venezolana, Delcy Rodríguez, para la expulsión de ‘llaneros’ indocumentados.

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