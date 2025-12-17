El periodista Mitzar Castillejos, natural de Aguaytía, en la región Ucayali, se encuentra en estado crítico tras haber sido víctima de un atentado a balazos perpetrado por delincuentes.

Debido a las complicaciones médicas posteriores a una intervención quirúrgica, su familia y personas cercanas han solicitado con carácter urgente su traslado a Lima, a fin de que pueda acceder a una cama de cuidados intensivos (UCI).

IPYS denuncia trabas para su referencia médica

La directora del Área de Libertades Informativas del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Adriana León, alertó públicamente que la vida del periodista corre serio peligro debido a trabas burocráticas que estarían impidiendo su referencia desde Huánuco hacia la capital.

“Parece que ha habido una complicación en la operación y, lamentablemente, no hay la autorización de Huánuco para que lo trasladen a Lima. Esto es una suerte de burocracia, pero que pone en riesgo la vida de una persona que necesita urgente venir a Lima para que su vida pueda ser salvada”, declaró en RPP.

Familia no recibe respuesta clara de las autoridades

León indicó que desde IPYS mantienen contacto permanente con la madre del periodista, quien hasta el momento no ha recibido una respuesta clara por parte de las autoridades de salud respecto al traslado.

“Aparentemente el problema es el traslado. No hay ningún permiso de Huánuco. Y mientras no haya, él no puede salir. Sería realmente una desgracia que esto termine en una tragedia”, sostuvo la vocera del IPYS.

Ataque estaría vinculado a su labor periodística

La directora de Libertades Informativas recordó que el atentado contra Castillejos no es un hecho aislado, ya que el periodista realizaba labores de fiscalización del poder en una zona marcada por la corrupción y el crimen organizado.

El caso se suma a una serie de agresiones contra comunicadores en el país.

IPYS alerta por incremento de violencia contra la prensa

Adriana León lamentó el incremento de la violencia contra periodistas en el Perú durante el último año y advirtió sobre la falta de investigaciones concluyentes.

“Este año ha sido terrible para el Perú. Tres periodistas asesinados y sin investigación para tener la certeza de lo que sucedió. Además de las agresiones, los asesinatos realmente han sorprendido incluso a nosotros”, afirmó.

IPYS reiteró su llamado a las autoridades para garantizar la vida del periodista y proteger el ejercicio de la libertad de prensa en el país.