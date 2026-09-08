El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, cuestionó la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas con su país. El funcionario sostuvo que ambos Estados no contaban con embajadas ni mantenían una relación diplomática activa.

La Cancillería peruana anunció el último domingo la ruptura mediante un comunicado en el que señaló que la medida respondía al compromiso con la defensa de la democracia y al deterioro de esta en Irán. Al ser consultado sobre el pronunciamiento, Baghaei señaló que no tenía recomendaciones para el Gobierno peruano.

El portavoz iraní consideró que la decisión carecía de efectos prácticos debido a la situación previa entre ambos países. En ese sentido, sostuvo que no había vínculos diplomáticos que preservar.

“No tengo ningún consejo [a Perú], porque esta medida es más bien un gesto vacío simplemente porque no existía ninguna relación a preservar”, afirmó Baghaei durante una conferencia de prensa.

¿Qué dijo sobre la próxima visita de Marco Rubio?

Baghaei también relacionó la decisión del Gobierno peruano con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Sudamérica. El funcionario estadounidense tiene previsto visitar la región entre el 7 y el 9 de septiembre, incluido Perú.

El portavoz iraní señaló que el anuncio se produjo antes de la llegada de Rubio y cuestionó que la medida pudiera ser presentada ante el funcionario estadounidense como un asunto relevante.

“Parece que esto ocurre en vísperas de la visita del Secretario de Estado de EE. UU. a la región. Al parecer, viajará allí entre el 7 y el 9 de septiembre. Lo que le está presentando al Secretario de Estado estadounidense es, en el fondo, un resumen sobre un asunto inexistente”, sostuvo.

El funcionario reiteró que Irán no tenía una embajada en Perú y que el país sudamericano tampoco contaba con una representación diplomática en territorio iraní. Por ello, señaló que la decisión no implicaba el cierre de sedes diplomáticas.

“Básicamente, no teníamos relaciones con Perú: no contábamos con embajada allí, ni ellos tenían una aquí. Quienes debían alegrarse por esta medida de Perú sin duda se darán cuenta de que fueron engañados cuando investiguen a fondo”, concluyó.