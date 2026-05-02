Cinco personas perdieron la vida tras un accidente de tránsito registrado la tarde del jueves en la provincia de Jaén, región Cajamarca. El hecho ocurrió en el sector Cruce Chamaya, en la carretera Fernando Belaúnde Terry, una vía que conecta a esta región con Amazonas y San Martín.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se produjo alrededor de las 2:00 p.m, cuando un tráiler que transportaba ladrillos invadió la vía e impactó contra tres automóviles y una mototaxi a pocos kilómetros del puente Corral Quemado.

Inicialmente, las autoridades informaron sobre cuatro fallecidos. Sin embargo, horas después se confirmó la muerte de una quinta persona que permanecía internada en estado crítico.

Además, 12 personas resultaron heridas a causa del impacto. Los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Jaén, donde continúan recibiendo atención médica.

Víctimas fueron identificadas

Medios locales informaron que tres de las personas fallecidas fueron identificadas como Malitzi Martínez Díaz, de 39 años, Adelaida Chinchay Tocto, de 38 años, y María Luzdina Mestanza Sánchez. Según testigos de la zona, al menos dos de ellas se dedicaban a vender alimentos a conductores y pasajeros en los alrededores de la carretera.

El conductor del tráiler, cuya unidad de placa M3U-865 pertenece a una empresa de logística, también resultó herido. Actualmente permanece bajo investigación mientras se desarrollan las diligencias del caso.

Investigación en curso

La magnitud del impacto dejó severamente dañados a los vehículos involucrados. Esta situación dificultó las labores de rescate realizadas por vecinos del sector y agentes de la Policía Nacional.

Los equipos de emergencia trabajaron para auxiliar a los heridos y recuperar los cuerpos de las víctimas. Horas después, representantes del Ministerio Público, junto a un médico legista y efectivos policiales de Chamaya y Jaén, llegaron al lugar para continuar con las diligencias.

El accidente ocurrió en un tramo ubicado a unos 15 minutos de la ciudad de Jaén, donde existe constante tránsito de vehículos de carga pesada. Las autoridades manejan como hipótesis una posible pérdida de control del tráiler.

Hasta el momento no se ha determinado qué originó el accidente. Las investigaciones buscan establecer si hubo una falla mecánica, problemas en el sistema de frenos o exceso de velocidad.