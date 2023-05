Para Javier Masías, periodista y crítico gastronómico, los retos siempre han sido una constante en su vida, por eso, ser parte de “El Gran Chef Famosos”, reality de cocina de Latina fue una propuesta que aceptó sin temor alguno.

“En mi vida, he tenido la suerte de hacer muchas cosas, casi todas las que me ido proponiendo las he realizado. Quería ser periodista, lo hice, quería publicar aquí, lo hice, quería viajar para comer, lo hice, quería poner una librería, lo hice, que por cierto se llama Babel. La verdad es que no había hecho ni radio, ni televisión, porque, por más que me hicieron algunas propuestas, por ahí, media nebulosas, a mí siempre me gusta ver el objetivo claro. Es decir, si “Rayo en la botella”, es la productora que mejor televisión está haciendo en este momento en el Perú, y que lidera el rating del prime time de Latina por diez años, te ofrece algo, tú lo consideras”, nos dice Masías.

El periodismo escrito tiene sus códigos, la televisión es otra experiencia, ¿no?

Me considero una persona que está aprendiendo tanto en su oficio de periodismo escrito, como en este nuevo campo de la televisión, donde yo me siento representado por quien está ahí, ese señor un poco gruñón que critica, que es infeliz porque come comida fea, es el Javier Masías que publicaba su columnas gastronómicas en el diario Correo. Eso es real, lo que ocurre que al dedicarme a un público amplísimo, no especializado, también me da margen para ser un poco más enfático e histriónico, yo aprendo de los concursantes, tal vez más de los que ellos aprendan de nosotros, porque ellos tienen muchos años en televisión. A mí me fascina la experiencia de poder mirar.

Todos los participantes tienen el oficio que da la pantalla...

Todos son sobrevivientes, la mayoría en la televisión no dura ni cinco minutos, eso es de lo que nos olvidamos Cuenta cuánta gente se ha quedado en la televisión y cuánta se ha ido a su casa, eso es una locura, entonces esta gente tiene realmente mucho que enseñarnos a nosotros y lo que yo estoy aprendiendo de ellos. Si tú me dices que si yo funciono o no para la televisión, yo no tengo idea, pienso que eso es algo que el televidente tiene que decidir, evaluar y ver.

En este tipo de realitys usualmente se marcan roles definidos en los jurados, pero en tu caso se nota que eres así, no hay pose.

Mira, yo te agradezco que lo digas, porque si soy así, pero desde que tengo la librería sonrío todo el día. Primero porque soy muy feliz y porque trabajo en servicio y el servicio es algo que obliga a sonreír es tal vez es un poco distinto a lo que yo hago “En el gran chef..”, donde yo tengo otro Javier Masías que también habita en mí y que es esta persona que es súper exigente, que ha tenido la suerte de viajar por el mundo para disfrutar de comida considerada muy valiosa y muy inaccesible, y ha podido desarrollar un paladar amplio, con un criterio que lo respalda y que me permite hacer crítica.

Te ha sorprendido comprobar que hay participantes que no saben cocinar absolutamente nada.

Sí, de verdad me pareció muy sorprendente, esta gente quema agua si puede. Si los dejas solos en una cocina demasiado tiempo, llegan los bomberos de todas maneras. Dios mío. Me preocupaba cómo iba a salir esto ante cámaras.

A veces uno puede pensar que lo están haciendo para que le den ritmo y diversión al programa.

Todos los participantes son animales televisivos, o sea gente que se come la cámara, cada una a su manera, porque tienen perfiles y personalidades diferentes. Cuando les ponen una cámara se sienten muy cómodos, más que nosotros los jueces que estamos aprendiendo en el proceso, pero lo que es totalmente real, es que también están compitiendo, y quienes pierden, se van.

Te ha dado cierta pena decir cosas muy fuertes a los competidores en el programa, o ya lo has asumido.

Mira, al principio me sentí un poco cómodo en esa piel que a veces es un poco prepotente y muy punitiva, yo personalmente no creo en una educación punitiva, pero estamos en una línea gris en la que se construye un universo culinario real que solo puede ser posible en la televisión. En ese sentido, esto es un espacio seguro que te permite llevar las cosas un poco más al límite, es un espacio donde al final todos los famosos están aprendiendo, están mejorando, y también están jugando al hacerlo.

Javier Masías

Jurado. Destacado periodista gastronómico con amplia trayectoria y ex editor de reconocidas revistas de cocina nacional. Sus columnas han aparecido en los principales medios culinarios peruanos y de Latinoamérica.