La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, ofreció disculpas públicas tras confirmarse la filtración masiva de datos personales de más de 15 millones de peruanos. En su pronunciamiento, explicó que el acceso indebido a la información podría haberse originado desde el Ministerio del Interior (Mininter).

“Quiero pedirle perdón al país por cualquier infidencia que haya cometido alguna institución a la que prestamos un servicio”, declaró Velarde, reconociendo la gravedad de lo sucedido y apuntando a una falta de monitoreo interno como parte del problema.

La filtración fue denunciada a finales de marzo, cuando un ciberdelincuente identificado como “Gatito_FBI_NZ” compartió imágenes de datos personales con marcas de agua del Reniec y el Mininter en foros donde se trafica información digital ilegalmente.

Velarde explicó que el convenio con el Ministerio del Interior venció el 31 de diciembre, pero que fue extendido hasta el 18 de abril debido a que el país atravesaba un estado de emergencia, permitiendo así que continuaran las consultas al sistema sin la actualización de protocolos de seguridad adecuados.

Ante esta situación, la funcionaria dio un ultimátum a todas las instituciones públicas con acceso a la base de datos del Reniec:

“Si al 23 de abril no han reducido sus usuarios y no nos informan quién accede, para qué y cómo lo protegerán, les vamos a cortar el servicio y no se lo vamos a volver a dar”, advirtió.

Asimismo, hizo un llamado a la responsabilidad de los servidores públicos, exhortándolos a no tratar los datos de los ciudadanos “como un juego” y a cumplir con los protocolos de acceso y uso de información sensible.

El caso ha generado preocupación pública y exigencias de transparencia, dado que el acceso a los datos del Reniec está habilitado para múltiples entidades estatales y privadas, lo que eleva el riesgo de uso indebido si no se implementan los controles necesarios.

