El Gobierno oficializó el nombramiento de Jorge Fernando Ponce San Román como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú ante la Santa Sede. La designación quedó establecida mediante la Resolución Suprema Nº 135-2025-RE, difundida en el boletín de Normas Legales de El Peruano.

De acuerdo con la disposición, Ponce San Román recibirá las cartas credenciales y plenos poderes que le permitirán representar al Estado peruano ante el Vaticano. La fecha exacta en que asumirá el cargo será fijada a través de una resolución ministerial complementaria.

El Ejecutivo destacó que la medida se enmarca en la Ley del Servicio Diplomático de la República y en la normativa vigente sobre el nombramiento de funcionarios públicos. Además, contó con el respaldo unánime del Consejo de Ministros.

El documento oficial lleva la firma de la presidenta de la república, Dina Boluarte, y del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer.