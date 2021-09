Jorge Rodríguez, doctor en Comunicación Pública, profesor e investigador en Periodismo, peruano radicado en España y catedrático en la Universidad San Jorge de Zaragoza, SE Encuentra muy motivado por el magistral: “Periodismo, Democracia y posverdad”, Que dictará este miércoles 8 a las 11:00 am desde las plataformas de la Universidad San Ignacio de Loyola. Considera que poner sobre el tapete el rol de los comunicadores y de los medios en la construcción de una mejor sociedad, es vital en tiempos difíciles.

“La crisis ha derivado una precariedad en el Periodismo y ha obligado a que se cuente con personas menos experimentadas , y ese valor que tenías de años de experiencia se ha ido perdiendo. También hemos visto en los últimos años, con el ascenso de un nuevo perfil de periodistas jóvenes y de nuevas audiencias que reclaman , no tanto un periodismo entendido como objetivo, independiente, sino que sospechan de ese periodismo y quieren más un periodismo activista sobre todo“.

Hay quienes piensan que no se puede ser objetivo en momentos de definición política.

Es comprensible, teniendo en cuenta el contexto de polarización brutal en el Perú en las elecciones pasadas, que definitivamente hizo que unos opten por una tendencia política porque el periodismo se vio y se ve hoy como una especie de papel de salvador de la patria frente al comunismo. No hay un equilibrio informativo, por un lado, hay un periodista en televisión que dice que considera al presidente su enemigo, y por otro lado, un diario de izquierda que recién publica investigaciones en las que se vincula al ministro de Trabajo con Sendero Luminoso, ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué?

¿Se dejo atrás al valor básico del periodismo?

Se ha renunciado al periodismo clásico, no entendido como antiguo, sino honesto, el periodismo siempre debe marcar distancia del poder porque con la independencia política que yo tenga, siempre voy a tener que denunciar la corrupción. Durante la pasada campaña electoral, se situó el periodismo en el papel de dirigir quién tiene que ganar las elecciones, cuando el papel del periodismo, en ese momento, era contarle la verdad al público para que ellos tomen sus decisiones.

Periodismo, democracia y posverdad, temas del masterclass que dictarás y que están muy ligados...

Haciendo un estudio previo para abordar esta conferencia se puede ver que el tema de la posverdad no se puede explicar sin antes ver lo que es la verdad y la mentira. Esos conceptos que están ahí y nosotros los hemos puesto como muy porosos y muy elásticos y hoy mismo no sabemos diferenciar una de la otra. Una característica de la posverdad es que ya no es una mentira clásica, ni una verdad clásica, sino que creas una realidad paralela acorde a ciertas conveniencias.

Básicamente utilizada por el poder.

Todo lo que caracteriza a la posverdad está relacionado con la dominación del poder por parte de los políticos y en la medida de lo posible utilizando tecnologías masivas de manipulación de los sentimientos y de las ideas, eso es lo que caracteriza a la posverdad. Es decir, un grupo de políticos, generalmente de extremos, ya sea de la derecha o de la izquierda, que se basa en unas ideas preconcebidas que previamente han destruido algunos asuntos esenciales de la noción de la verdad para poder mantenerse en el poder.

Eso es muy peligroso.

Es un peligro para la democracia en la medida en que esta se basa en que los ciudadanos, los electores, eligen con conocimiento previo de una realidad que creen que conocen. El problema está en que si son manipulados por los políticos, que utilizan medios como algoritmos, básicamente están eligiendo sobre asuntos que no hay para nada.

Hay que volver a recordar lo importante que es que el periodista sepa que su labor es vital para preservar la democracia.

El periodismo es el oficio de desempañar los cristales de las ventanas para que los ciudadanos puedan ver la realidad que está detrás. Es decir, tienes una grande que es la realidad y cada periódico tiene una ventana, que la puedes limpiar por la derecha, por la izquierda, o por el medio, pero detrás está la realidad. No nos inventamos realidades, desempañamos esa ventana y para eso hay que hacer dos cosas, mojarse y meterse en el barro y eso es lo que tenemos que volver a hacer los periodistas con independencia de la ventana que esté más a la derecha, izquierda o el centro.

Jorge Rodríguez

Doctor en comunicación pública. Profesor e investigador en Periodismo. Actualmente es miembro del grupo de Investigación, Comunicación, Periodismo, Política y Ciudadanía y Catedrático de la Universidad de Zaragoza.