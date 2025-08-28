El Ministerio de Cultura designó este martes a Juan Yangali Quintanilla como nuevo jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), según la Resolución Suprema N.° 016-2025-MC publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El documento también da por concluido el encargo otorgado a Jerry Espinoza Salvatierra, director de Sistema Administrativo IV de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura, quien venía ejerciendo el cargo de manera temporal. En la norma se le agradece por los servicios prestados.

La resolución fue suscrita por la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula Desilú León Chempén, encargada del despacho del Ministerio de Cultura, y por la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra.

Con esta designación, Yangali Quintanilla asume la dirección de la institución bibliográfica más importante del país, que resguarda el patrimonio documental de la nación.