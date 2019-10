"¡Me están secuestrando!": Juez de paz fue detenido en estado de ebriedad (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un juez de paz identificado como Alcides Andía Valerio fue detenido en estado de ebriedad por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Oxampampa, y afirmó que lo estaban secuestrando.

"Me están deteniendo. ¡Me están secuestrando! El señor en algún momento va a rendir cuentas por qué me está deteniendo, no estoy ebrio", dijo el magistrado en un video difundido por América Noticias.

Andía Valerio dijo en medio de su estado etílico que no era cualquier persona, sino una autoridad elegida por el pueblo por lo que habría pedido un trato distinto.

"Yo no soy cualquier persona, soy una autoridad elegida por el pueblo, soy una autoridad. Me detienen injustamente, si hay un delito que lo muestren", indicó.

Finalmente, el juez de paz aceptó que había bebido alcohol, pero negó que haya sido detenido por conducir su motocicleta, sino que estaba caminando con tranquilidad por su vivienda.

"Yo simplemente estoy mareado, está bien, a mí me han cogido caminando por mi casa, no me han cogido caminando", expresó.