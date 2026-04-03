Mediante una alerta epidemiológica, autoridades del sector Salud de Puno confirmaron la presencia de dos casos de sarampión en la región.

Los casos corresponden a una joven de 20 años y a un niño de cuatro, ambos provenientes del distrito de San Pedro de Putina Punco, en la provincia de Sandia.

La joven habría contraído la enfermedad en Juliaca y actualmente recibe atención médica en la ciudad de Lima.

En tanto, el caso del menor fue reportado en los últimos días de marzo por el Hospital Carlos Monge Medrano. Tras someterlo a una prueba de laboratorio, se confirmó la presencia del virus del sarampión.

De acuerdo con la ficha epidemiológica, el menor no registraría antecedentes de vacunación contra el sarampión.

Las autoridades sanitarias señalaron que los contactos cercanos de los pacientes ya fueron identificados y permanecen bajo vigilancia, con el objetivo de descartar nuevos contagios.

Según informaron las autoridades, el probable foco de infección habría sido el domicilio ubicado en el distrito de San Pedro de Putina Punco.

El Instituto Nacional de Salud, en Lima, ratificó el diagnóstico, mientras que la joven permanece bajo tratamiento en la capital.