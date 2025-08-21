Histórico, así se puede decir a la clasificación de Unión Juventud Pomacocha de Yauli, a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025. Los de la Ciudad Metalúrgica, en 8 minutos remontaron un marcador en contra e hicieron la hazaña. Los otros dos cupos de Junín todavía tendrá de disputarse en la última fecha del hexagonal final.

El duelo entre Sumar Motors (Huancayo) y Juventud Pomacocha, terminó con una celebración para los visitantes. A pesar que el Submarino Amarillo, se adelantó en el marcador, en los últimos 8 minutos de juego, un descuido y otro error en la defensa, fue suficiente para la remontada y la clasificación del equipo tricolor.

Con esta victoria los de Yauli, llegan a los 10 puntos y son los primeros clasificados a la Etapa Nacional del ‘fútbol macho’, mientras que Sumar Motors queda con 3 unidades y depende de otros resultados.

A un paso

Un contragolpe mortífero fue suficiente para que el equipo de Atlético Chanchamayo, venciera por 1 -0 a Defensor Pichanaki. Este duelo se jugó en el estadio Municipal de Perené ante una gran cantidad de asistentes.

Con este triunfo el equipo de Playa Hermosa está a un paso de la Nacional con 7 puntos y Pichanaki queda con 3 puntos.

Dos cupos más

En Jauja, Academia San Antonio, en los minutos finales ganó 1 - 0 a CESA. Los de jauja suman 4 puntos mientras que los huancaínos se quedan con 5 unidades.

El hexagonal final se cierra este fin de semana, donde se definirá a los otros dos clasificados.

Así va la tabla de posiciones: